Jedenásta etapa Vuelty nemala víťaza. Organizátori už možno ľutujú, že pozvali tím Israel Premier-Tech

Jedenásta etapa mala byť jedným z vrcholov na 80. ročníku populárnych pretekov Vuelta a Espaňa.
Sedem krátkych, ale prudkých stúpaní na trase so štartom aj cieľom v baskickom Bilbau malo zamiešať karty v boji o červený dres lídra pretekov.
Etapa však napokon nemala víťaza. Tri kilometre pred cieľom ju organizátori neutralizovali, aby sa vyhli riziku vbehnutia propalestínskych aktivistov medzi cyklistov v cieľovom priestore.
Obavy boli namieste, keďže už pred ostrým štartom etapy musel pelotón úplne zastaviť, aby policajti „upratali“ z cesty menšiu skupinu aktivistov s palestínskymi vlajkami. Väčšie problémy sa však dostavili pri prvom prejazde cieľom na rýchlostnej prémii, približne 40 km pred koncom etapy.
Nekontrolovateľný prejazd
Palestínske vlajky boli vystrčené priamo do cesty, kde sa nachádzalo množstvo nahádzaných papierikov. Niektorí aktivisti sa dokonca snažili vbehnúť ba trať etapy, ale policajti im v tom zabránili. Vtedy sa zrodila myšlienka o tom, že bezpečný prejazd cieľom v tejto etape nebude možná a že ju ukončia skôr ako bolo pôvodne zamýšľané.
„Už prvý prejazd cieľom bol nekontrolovateľný. Mohli sme to ihneď zastaviť alebo nechať ešte cyklistov jazdiť dovtedy, kým to bude bezpečné. Keďže sme jeden z časomerov mali umiestnený 3 km pred cieľom, rozhodli sme sa, že tam to stopneme,“ vyhlásil Kiko García, technický riaditeľ Vuelty, podľa webu iDnes.cz.
Stredná cesta
Organizátori neutralizovali etapu na mieste, kde neboli diváci a teda riziku otvoreného konfliktu bolo nulové.
„Radio Vuelta nás jasne a rýchlo informovalo o tejto zmene. V takýchto situáciách nikdy neviete, ako sa máte rozhodnúť. Napokon sa zvolila stredná cesta s dojazdom takmer do cieľa a to bolo asi dobré,“ uviedol Patxi Vila, športový riaditeľ tímu Red Bull BORA-Hansgrohe.
Chcel darček pre syna
V červenom drese lídra pretekov jazdiaci Dán Jonas Vingegaard mal pochopenie, ale bol aj trochu frustrovaný. ň
„Videl som ľudí, ktorí chceli vbehnúť do cesty, keď sme prvýkrát prechádzali cieľovým priestorom. Chápem, že bolo treba reagovať. Na druhej strane môj syn má práve dnes jeden rok, chcel som vyhrať etapu pre neho. Všetci v tíme mi v tom pomáhali. Škoda zmarenej šance,“ uviedol Vingegaard, líder tímu Visma / Lease a Bike.
Preč z Baskicka
Vo štvrtok sa pelotón Vuelty presúva z Baskicka do Kantábrie a očakáva sa pokojnejší priebeh etapy z Laeda do Los Coralles de Buelna (144,9 km).
Na čele celkovej klasifikácie má Vingegaard náskok 50 sekúnd pred Portugalčanom Joaom Almeidom (Tím SAE – XRG) a 56 sekúnd pred Britom Thomasom Pidcockom (Q36,5 Pro Cycling). Nór Torstein Traeen (Bahrain – Victorious) klesol z druhej na štvrtú priečku s mankom 1:06 min.
Prečo nechcú izraelský tím?
Aktivisti vo všeobecnosti protestujú proti účasti tímu Israel – Premier Tech na Vuelte, ktorý je v ich očiach vyslancom izraelského politického režimu. A ten je pre Palestínčanov dlhé roky neprijateľný, lebo neuznáva ich právo na samostatný štát.
Podľa dostupných informácií však tím Israel – Premier Tech, ktorý patrí do kategórie Pro tímov, nemá väzby na štátne zriadenie v Izraeli a jeho pretekárske zloženie je výrazne medzinárodné. Na druhej strane je pravda, že jeho majiteľ Sylvan Adams je kanadsko-izraelský podnikateľ a zároveň osobný priateľ izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.