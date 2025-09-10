Španieli na záverečné etapy Vuelty posilnia bezpečnostné opatrenia

Španielske úrady v Madride a okolí nasadia stovky policajtov na zabezpečenie posledných dvoch etáp, propalestínske protesty už spôsobili viaceré incidenty.
Peter Mráz
Vuelta a Espaňa 2025
Propalestnski aktivisti sa postarali o to, že 11. etapa na Vuelte bola neutralizovaná 3 km pred cieľom bez víťaza. Foto: X, x.com
Španielske úrady výrazne posilnenia bezpečnostné opatrenia počas záverečných dvoch etáp cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa v oblasti Madridu. Dôvodom sú propalestínske protesty, ktoré narušili priebeh pretekov a vyvolali obavy o bezpečnosť účastníkov.

Podľa vyhlásenia centrálnej vlády v Madride bude v sobotu nasadených viac ako 400 civilných strážcov a v nedeľu až 1100 policajtov, čo je najväčšia bezpečnostná akcia od summitu Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) v roku 2022.

Cieľom je umožniť hladký priebeh športovej udalosti a zároveň rešpektovať právo na protest. Organizátori pretekov popreli, že by zvažovali zrušenie posledných etáp, no naznačili, že tím Israel-Premier Tech by sa mohol stiahnuť pre bezpečnosť ostatných.

Protestujúci už spôsobili pády a neutralizáciu 11. etapy v Bilbau a skrátenie 16. etapy v Galícii. Viacerí jazdci vrátane Austrálčana Jacka Haiga avizovali, že v prípade ďalších protestov môžu neutralizovať aj 17. etapu.

Tím Israel-Premier Tech, ktorý vlastní izraelsko-kanadský developer Sylvano Adams, pokračuje v súťaži napriek protestom a získal podporu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Propalestínska podpora je v Španielsku široká, pričom vzťahy medzi Španielskom a Izraelom sa v poslednom období výrazne zhoršili. Konflikt v Gaze, ktorý vypukol po útoku Hamasu 7. októbra 2023, si vyžiadal tisíce obetí na oboch stranách a stále pretrvávajú napätia a humanitárna kríza.

