Zaváhanie Žiliny a Nitry využil Slovan. Bratislava je na čele prvýkrát od marca 2023 - VIDEO

Šestnáste kolo hokejovej Tipsport ligy prinieslo zmenu na čele tabuľky. Keďže doterajší líder Vlci Žilina prehral v Poprade (2:5) a šokujúco rovnako neuspel doma ani HK Nitra proti Dukle Michalovce (2:5), tešil sa tretí v poradí.
Zaváhanie prvých dvoch tímov tabuľky využil HC Slovan Bratislava a po výhre nad nováčikom z Prešova (5:3) sa posunul na prvé miesto.
Na čele po 972 dňoch
„Slovan zaznamenal trinástu výhru zo šestnástich zápasov a v poradí už šiestu v nepretržitej sérii na domácom ľade. A keďže prehrali zhodne Nitra aj Žilina, Slovan sa zásluhou lepšieho skóre, presnejšie väčšieho počtu strelených gólov po 32 mesiacoch, resp. 972 dňoch opäť dostal na priebežné prvé miesto extraligy! Naposledy na ňom bol pred záverečným kolom základnej časti 4. marca 2023,“ napísal oficiálny web HC Slovan Bratislava.
Domáca prehra Nitry s Michalovcami sa vonkoncom nečakala, keďže domáci z predchádzajúcich trinástich zápasov prehrali iba jedinýkrát. Hostia využili domáci z efektivity, keďže na 5 gólov spotrebovali len 23 striel na bránku, kým domáci ich mali 40, ale góly len dva. Gólom a dvoma asistenciami sa zaskvel Jordan Martel.
Bojovnosť, emócie aj góly
„Vyhrať v Nitre, to si treba vážiť. Podali sme úžasný výkon, chalani tam nechali všetko a zaslúžia si emočné uvoľnenie. Keď chcete uspieť v Nitre potrebuje si sadnúť viac vecí, ktoré musia zapadnúť. Postavili sme to na viere, že môžeme vyhrať. Viac vecí sa spojilo v tomto zápase – bojovnosť, emócie, góly, výkon brankára, systémové veci,“ skonštatoval Erik Čaládi, tréner Michaloviec, na webe HK Nitra.
„Súper bol vysoko efektívny a trestal naše chyby pri inkasovaných góloch. Zápas sme si prehrali my sami v hlavách,“ kontroval z domácej lavičky Andrej Kmeč.
Na strely 43-17
Rovnako sa nečakalo zaváhanie Žiliny v Poprade. „Kamzíci“ tentoraz zjedli „Vlkov“ a nie naopak. Brankár hostí Connor LaCouvée si musel pripadať ako na strelnici. Po štvrtom góle sa nechal vystriedať Romanom Rychlíkom.
Na strely na bránku to bolo 43:17 a na góly 5:2. Kým Poprad nedopustil tretiu prehru v rade, Žilina zaváhala po siedmich víťazných zápasoch. Domácim hrdinom bol Alex Šotek, autor dvoch gólov a asistencie.
Žilina zlyhala
„Premieňali sme šance a korčuliarsky sme sa zlepšili. Jazdili sme celých 60 minút a konečne sme aj v zápase ukázali, čo trénujeme,“ zhodnotil obranca HK Poprad Martin Nemčík. „Gratulujem Popradu. Potrebujeme mať lepšie štarty za pukom, lepšiu rýchlosť. Prehrávali sme veľa vhadzovaní, osobných súbojov, zbytočné vylúčenia nám tiež odobrali energiu,“ zhodnotil asistent trénera Žiliny Tibor Tartaľ na klubovom webe Vlkov.
V zostávajúcich zápasoch 16. kola Zvolen zdolal Liptovský Mikuláš 3:2, Banská Bystrica si poradila s Trenčínom 4:0 a vo východniarskom derby Spišská Nová Ves nestačila na Košice 1:2, ale až po samostatných nájazdoch.