Na Spiši prepustili trénera Petra Oremusa, ku kormidlu sa vráti Vladimír Záborský

Peter Oremus viedol Spišiakov od úvodu aktuálneho ročníka, v ktorom jeho zverenci v pätnástich dueloch nazbierali 17 bodov.
Peter Oremus
Slovenský hokejový tréner Peter Oremus. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský
Slovenská hokejová extraliga prináša ďalšiu trénerskú zmenu. Pristúpili k nej v Spišskej Novej Vsi po nedeľňajšej prehre na ľade Michaloviec.

Peter Oremus viedol Spišiakov od úvodu aktuálneho ročníka, v ktorom jeho zverenci v pätnástich dueloch nazbierali 17 bodov. V extraligovej tabuľke im patrí 9. priečka, pričom v minulom ročníku sa stali víťazmi základnej časti.

„Vedenie klubu sa rozhodlo pre zmenu na pozícii hlavného trénera po vzájomnej dohode. Petrovi Oremusovi ďakujeme za odvedené služby a do budúcna prajeme len to najlepšie. Na post hlavného trénera sa vracia Vladimír Záborský,“ uviedol stroho na svojom webe klub zo Spišskej Novej Vsi.

Päťdesiatpäťročný Oremus v minulosti viedol v najvyššej domácej súťaži aj Skalicu, Nitru, Košice, Trenčín, Zvolen a Slovan Bratislava.

