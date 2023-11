Zatlačili sme Rusov tri až osem kilometrov na východ od rieky Dnipro, pochválili sa Ukrajinci

Ukrajinská armáda v nedeľu uviedla, že zatlačila ruské sily „tri až osem kilometrov“ na východ od rieky Dnipro.

V prípade potvrdenia by to bol prvý významný postup síl Kyjeva od začiatku protiofenzívy. Informuje o tom web The Guardian.

„Predbežné údaje sa pohybujú od troch do ôsmich kilometrov v závislosti od špecifík, geografie a tvaru krajiny na ľavom brehu,“ povedala pre ukrajinskú televíziu hovorkyňa južného velenia ukrajinskej armády Natalia Humeňuková.

Nespresnila však, či ukrajinská armáda má úplnú kontrolu nad zmienenou oblasťou a či Rusi ustúpili.