Zatkli príbuzných Baššára al-Asada, ktorí sa pokúšali odletieť z Libanonu - FOTO

Manželku a dcéru jedného z bratrancov zosadeného sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada zatkli v piatok na letisku v libanonskom Bejrúte, odkiaľ sa pokúsili odletieť s údajne sfalšovanými pasmi. Informovali o tom libanonskí justiční a bezpečnostní predstavitelia. Strýko Baššára al-Asada odišiel z Libanonu deň predtým.

Rasha Khazem, manželka Duraida al-Asada, a jej dcéra Shams boli nelegálne prepašované do Libanonu a pokúšali sa odletieť do Egypta, keď ich zatkli. Rifaat al-Asad, ktorý je bývalým sýrskym viceprezidentom a strýkom Baššára al-Asada, odletel z Libanonu deň predtým na svoj pravý pas a nezastavili ho. Potvrdili to piati libanonskí predstavitelia oboznámení s prípadom, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity, pretože nemali oprávnenie verejne diskutovať o prípade.

Mäsiar z Hamy

Švajčiarska federálna prokuratúra v marci obvinila Rifaata al-Asada z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti za údajnú objednávku vraždy a mučenia pred viac ako štyrmi desaťročiami. Rifaat al-Asad, brat otca Baššára al-Asada, viedol delostreleckú jednotku, ktorá ostreľovala mesto Hamá a zabila tisíce ľudí, čím si vyslúžil prezývku „mäsiar z Hamy“.

Predpokladá sa, že keď sýrske povstalecké jednotky vstúpili do Damasku a Baššár al-Asad padol, desaťtisíce Sýrčanov v noci nelegálne vstúpili do Libanonu. Libanonskí predstavitelia uviedli, že dosiaľ bolo zadržaných viac ako 20 členov neslávne známej 4. divízie bývalej sýrskej armády, dôstojníkov vojenskej rozviedky a ďalších osôb pridružených k al-Asadovým bezpečnostným silám. Niektorí z nich boli zatknutí, keď sa pokúsili predať svoje zbrane.