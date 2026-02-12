Záplavy na severe Kolumbie si vyžiadali najmenej 18 obetí, vláda vyhlásila núdzový stav

Kolumbijská vláda vyhlásila v stredu stav núdze po rozsiahlych záplavách, ktoré na severe krajiny pripravili o život najmenej 18 ľudí a prinútili tisíce rodín opustiť svoje domovy.
Obrovské škody
V departemente Córdoba, ktorý patrí medzi najviac zasiahnuté oblasti, zaplavila voda obytné štvrte po tom, čo sa vyliala priehrada a rieky vystúpili z brehov. Úrady uviedli, že následky povodní pocítilo viac ako 150-tisíc obyvateľov.
Zničených bolo vyše 4 300 domov, rozsiahle územia využívané na pasenie dobytka a poľnohospodársku výrobu zostali pod vodou. Združenie chovateľov dobytka informovalo, že zahynulo najmenej 1 200 kusov hovädzieho dobytka.
Mimoriadne opatrenia
Kolumbijská agentúra pre riešenie mimoriadnych udalostí pôvodne hlásila 22 obetí na celoštátnej úrovni, no neskôr tento počet upravila smerom nadol.
Vyhlásenie núdzového stavu umožňuje prezidentovi Gustavovi Petrovi počas nasledujúcich 30 dní prijímať mimoriadne opatrenia na zvládnutie krízy vrátane rýchleho presunu finančných prostriedkov do postihnutých regiónov bez súhlasu parlamentu.