Záplavy v Španielsku: nezvestné sú tri osoby

Záchranné zložky nasadili tímy na odstraňovanie následkov povodní.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
Traja ľudia sú nezvestní po tom, ako prívalové dažde spôsobili záplavy na juhu Španielska. Oznámila to v nedeľu polícia, ktorá vyzvala obyvateľov na mimoriadnu opatrnosť.

Španielsko v ostatných rokoch zasahujú klimatické zmeny obzvlášť silno. Prinášajú dlhšie obdobia horúčav aj častejšie prívalové dažde. Rozsiahle záplavy vo Valencii v októbri minulého roka zabili viac ako 200 ľudí. Išlo o najhoršiu takúto katastrofu v Španielsku za ostatné desaťročia. Vedci tvrdia, že teplejšia atmosféra a rýchle odparovanie sa vody zo Stredozemného mora zvyšuje v regióne riziko extrémnych zrážok a intenzitu záplav.

V nedeľu sa na sociálnych sieťach objavili videá z obcí na juhu krajiny, ktoré počas noci zaplavila voda. Záchranné zložky nasadili tímy na odstraňovanie následkov povodní. Podľa polície záchranári pátrajú po dvoch nezvestných v okolí Málagy a po ďalšej osobe v okolí Granady.

Národná meteorologická služba v nedeľu dopoludnia znížila stupeň varovania pre južnú Andalúziu z červeného na oranžový. Silné dažde však naďalej zasahovali pobrežie v okolí Valencie, pričom úrady varovali pred záplavami a prívalovými povodňami.

