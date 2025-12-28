Záplavy v Španielsku: nezvestné sú tri osoby

Traja ľudia sú nezvestní po tom, ako prívalové dažde spôsobili záplavy na juhu Španielska. Oznámila to v nedeľu polícia, ktorá vyzvala obyvateľov na mimoriadnu opatrnosť.
Španielsko v ostatných rokoch zasahujú klimatické zmeny obzvlášť silno. Prinášajú dlhšie obdobia horúčav aj častejšie prívalové dažde. Rozsiahle záplavy vo Valencii v októbri minulého roka zabili viac ako 200 ľudí. Išlo o najhoršiu takúto katastrofu v Španielsku za ostatné desaťročia. Vedci tvrdia, že teplejšia atmosféra a rýchle odparovanie sa vody zo Stredozemného mora zvyšuje v regióne riziko extrémnych zrážok a intenzitu záplav.
V nedeľu sa na sociálnych sieťach objavili videá z obcí na juhu krajiny, ktoré počas noci zaplavila voda. Záchranné zložky nasadili tímy na odstraňovanie následkov povodní. Podľa polície záchranári pátrajú po dvoch nezvestných v okolí Málagy a po ďalšej osobe v okolí Granady.
Národná meteorologická služba v nedeľu dopoludnia znížila stupeň varovania pre južnú Andalúziu z červeného na oranžový. Silné dažde však naďalej zasahovali pobrežie v okolí Valencie, pričom úrady varovali pred záplavami a prívalovými povodňami.