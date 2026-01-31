Portugalsko sa pripravuje na ďalšie silné dažde, státisíce domácností sú stále bez elektriny

Portugalsko sa v sobotu začalo pripravovať na ďalšie výdatné zrážky, pričom približne 200-tisíc odberateľov zostáva stále bez dodávok elektriny niekoľko dní po tom, ako krajinu zasiahla búrka Kristin, ktorá si vyžiadala šesť obetí.
Národná meteorologická agentúra IPMA vyhlásila pre celé pevninské Portugalsko výstrahu pred silným dažďom až do pondelka a vyzvala verejnosť, aby sledovala aktuálne informácie o počasí.
Obete na životoch
Búrka Kristin sprevádzaná vetrom s rýchlosťou hurikánu, ktorá v noci na utorok zasiahla strednú a severnú časť krajiny, si vyžiadala šesť obetí na životoch, spôsobila záplavy, značné materiálne škody a narušila dopravu.
Podľa prevádzkovateľa distribučnej siete REN bolo ešte v sobotu bez elektriny približne 211-tisíc odberateľov, najmä v strednej časti krajiny. Najviac postihnutý je okres Leiria, kde vietor pováľal stĺpy a popretŕhal vysokonapäťové vedenia. Na podporu nemocníc, vodárenských systémov a telekomunikácií boli nasadené generátory.
Búrka príde o polnoci
Starosta mesta Leiria Gonçalo Lopes vyzval dobrovoľníkov, aby pomohli opraviť poškodené strechy ešte pred príchodom ďalších dažďov. „Od polnoci očakávame ďalší dážď. Je to niečo, čo nás znepokojuje,“ povedal pre súkromnú televíznu stanicu SIC.