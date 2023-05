Západní spojenci skôr či neskôr dodajú Ukrajine stíhačky F-16. Je to otázkou času, hovorí Kuleba

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba je presvedčený, že skôr či neskôr sa západní spojenci rozhodnú poskytnúť Ukrajine moderné stíhačky F-16, ako to bolo doteraz so všetkými ostatnými zbraňami.

Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to v rozhovore pre televíziu 1+1.

Otázka času

„Budeme mať F-16, je to len otázka času. Myslím si, že to bude závisieť od rozhodnutia USA a výsledkov protiofenzívy,“ povedal Kuleba. Zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že Ukrajina za váhanie svojich spojencov zaplatí dodatočnú cenu životmi ľudí.

Ako ďalej podotkol, stíhačky sú jednou z troch priorít vojenskej podpory zo strany spojencov spolu s delostreleckými granátmi a obrnenými vozidlami.

„Ak by sme mali F-16 práve teraz, naša protiofenzíva by bola oveľa rýchlejšia a dokázali by sme zachrániť oveľa viac životov našich vojakov a civilistov, ktorí trpia raketovými útokmi,“ dodal šéf ukrajinskej diplomacie.

Rusov by to odradilo

Kuleba presviedča partnerov, že poskytnutie stíhačiek F-16 Ukrajine by Rusko odradilo, nie vyprovokovalo. Vyzval k tomu po raketových útokoch z 28. apríla, pri ktorých len vo výškovej obytnej budove v Umani zahynulo 23 ľudí.