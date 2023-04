Nadišla druhá časť vojny, tvrdí Zelenskyj a Rusko vraj myslí na obranu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusi idú do defenzívy a nadišla druhá časť vojny, počas ktorej sa Ukrajina chystá prevziať iniciatívu. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to v rozhovore s novinármi z Fínska, Švédska, Dánska a Nórska.

Rusko zmenilo taktiku

„Verím, že každým dňom budú (Rusi) slabší a my budeme mať čoraz viac šancí. Už zmenili taktiku, myslia už aj na obranu území, ktoré okupujú. Toto je ďalšia chvíľa tejto vojny, je to ťažká chvíľa aj pre nás,“ vyhlásil Zelenskyj.

Podľa ukrajinského prezidenta sa ruskí okupanti zakopávajú a vytvárajú obranné línie. „Toto je druhá časť, v ktorej prevezmeme iniciatívu v tejto vojne,“ doplnil.

Informácie v tlači

Zelenskyj zároveň poznamenal, že informácie, ktoré unikli do tlače, určite „nepomáhajú“ ukrajinskej protiofenzíve. „Niekedy sa objavia informácie, ktoré vyjdú v tej či onej tlači, a nejde len o ruskú tlač. Nepomôže nám to. Zastaví nás to? Nie, aj keď sa objaví denne. Naďalej pôjdeme dopredu a určite vyhráme,“ poznamenal.