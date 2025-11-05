Zamestnávatelia podporujú Žilinkov návrh, príliš zhovievavý prístup neprináša želané výsledky

Rast recidívy ohrozuje podniky aj zamestnancov. Upozornila na to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorá v poslednom období zaznamenáva výrazný nárast majetkovej trestnej činnosti páchaný na majetku ich prevádzok, maloobchodných partnerov či na súkromnom majetku zamestnancov.
Priestupková recidíva
Asociácia je presvedčená, že na vine je do veľkej miery takzvaná priestupková recidíva, ktorá predstavuje bezpečnostný a spoločenský problém. AZZZ SR preto plne podporuje stanovisko generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý prišiel s návrhom novelizovať Trestný zákon. Cieľom je pritom opätovné zavedenie opatrenia „trikrát a dosť“, alebo iného účinného nástroja, ktorý by riešil opakovanú majetkovú kriminalitu.
„Poctiví podnikatelia a zamestnanci nesmú byť tí, ktorí znášajú následky bezohľadnosti recidivistov. Potrebujeme systém, ktorý chráni tých, ktorí dodržiavajú pravidlá, nie tých, ktorí ich opakovane porušujú,“ zdôraznil prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.
Zhovievavý prístup neprináša výsledky
Asociácia nepochybuje o tom, že prvky restoratívnej justície, ktoré boli zavedené v novelách Trestného zákona, mali dobrý úmysel a boli opodstatnené. Avšak v prípade opakovanej majetkovej trestnej činnosti sa ukázalo, že je nevyhnutné dôsledné a primerané sankcionovanie páchateľov, a tiež účinná ochrana spoločnosti pred pokračovaním v protiprávnom konaní.
„Skúsenosti z praxe ukazujú, že príliš zhovievavý prístup voči tejto skupine páchateľov neprináša želané výsledky. Ochrana verejnosti a poctivých podnikateľov by sa preto mala stať prioritou,“ uzavrela asociácia.