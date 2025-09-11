Začína sa Tipsport extraliga: Obmena legionárov, veľká konkurencia a nová baráž. Kto je favoritom tejto sezóny? - VIDEO, FOTO

Hokejoví nadšenci sú vo vytržení – ich obľúbený čas v roku opäť prichádza. Už v piatok 12. septembra štartuje nová sezóna slovenskej extraligy.
V úvodnom kole si zahrajú všetky tímy, za šláger kola sa dá vypichnúť derby medzi Slovanom Bratislava a Košicami.
Z každého rožka troška
Ročník 2025/26 odštartuje ako vždy s 12 tímami. Zmena sa udiala iba minimálna – vypadávajúce Nové Zámky nahradil nováčik z Prešova. Ostatní účastníci sa už dajú považovať za stabilných.
Západné Slovensko reprezentujú tri družstvá – Nitra, bratislavský Slovan a trenčianska Dukla. Štyroch zástupcov má stredná časť našej krajiny – Žilina, Banská Bystrica, Zvolen a Liptovský Mikuláš.
Až päť klubov je z východu – Poprad, Spišská Nová Ves, Prešov, majstrovské Košice a Michalovce.
Prešov, Liptovský Mikuláš i Zvolen doplnili kádre pred piatkovým ligovým štartom
Cez prestávku nezaháľali a posilňovali
Kluby oznamovali mnohé posily, aj preto sa dá aj táto sezóna považovať za vyrovnanú. K výslniu by sa rád vrátil klub z hlavného mesta. Medzi favoritov môžeme považovať aj „oceliarov“, „corgoňov“ či „rysov“.
Za čierneho koňa by sa dala považovať Žilina, ktorá nechce zaháľať po vydarenej uplynulej sezóne, keď ako nováčik získal bronzové medaily. V play-off by sa chceli konečne predstaviť aj Liptáci.
Súpisky jednotlivých tímov kluby avizovali počas leta. Najmä zahraničných hráčov nahradili iní legionári, hoci majstri z Košíc začnú ročník len so Slovákmi.
Pavol Rajtar: Najsilnejší káder má Nitra. Ak Slovan skončí mimo šestku, nebude to len problém loga (rozhovor V športovom SITE)
Zmeny v Slovane
Ostatné týždne priniesli ruch v hokejovom Slovane. Viaceré bratislavské športové kluby prešli reštrukturalizáciou, zmenili sa im logá či dresy. Výnimkou neboli ani „belasí“ na ľade.
Jedným z cieľov je pozdvihnúť značku opäť do popredia slovenského hokeja a bojovať o titul. Podarí sa im to v druhej sezóne pod generálny manažérom Lukášom Havlíčkom?
Bratislavské kluby v hokeji, basketbale a volejbale pod spoločnou hlavičkou - Slovan Bratislava. Najväčšia zmena čaká basketbalistov Interu
Trénerská otázka
Prekvapenie minulého ročníka zo Žiliny pokračuje na lavičke s Milanom Bartovičom. Verní zostali aj v majstrovských Košiciach Danovi Cemanovi aj finalista z Nitry Andrejovi Kmečovi.
Počas uplynulej sezóny zmenili hlavého kouča viaceré tímy, niektoré pokračujú s rovnakými menami aj v tej novej.
Naopak, skončil Vladimír Országh, ktorý prebral „áčko“ slovenskej reprezentácie a nemohol sa tak plnohodnotne sústrediť na klubové povinnosti v Banskej Bystrici.
Nový tréner slovenskej hokejovej reprezentácie. Kto nahradí Craiga Ramsayho?
Večná téma
Ako vždy sa hovorí najmä o legionároch. V smernici pre aktuálnu sezónu sa píše: „V Extralige seniorov 2025/2026 je v jednom majstrovskom zápase za jedno družstvo povolený štart najviac šiestim zahraničným hráčom, pričom z nich môže byť na zápasovej súpiske maximálne jeden brankár. Porušenie tohto ustanovenia je previnením družstva klubu a bude potrestané v zmysle príslušných poriadkov a smerníc SZĽH.“
Rozdiel teda je v jednom hráčovi mimo Slovenska, počet sa znížil zo siedmich, avšak informácia o gólmanovi je úplne nová.
Nejaké tímy budú mať problém vybrať šesticu hráčov, o ktorých si myslia, že v zápase dokážu pomôcť. Iné zase nie, keďže nenaplnili svoju súpisku a skôr sa sústredili na slovenských hráčov a mladíkov.
Tatranský pohár zostal doma v Poprade. Obhajca z Košíc skončil posledný
Pozitíva aj negatíva
Ako je už zvykom u našich klubov – legionári sem prídu na jednu sezónu a okamžite putujú inam, najmä do ďalších európskych líg. Niekedy však prejdú do lepšieho zázemia v rámci Slovenska. Nebolo tomu inak ani počas tejto prestávky a mnoho zahraničných hokejistov zmenilo dresy.
Tiež sa očakáva, že práve títo hráči budú lídrami svojich tímov a budú ich bodovo ťahať. Alebo si minimálne vylepšia osobné štatistiky.
Je však potrebné dodať, že budú dôležitou súčasťou slovenských mužstiev, najmä mladšie ročníky sa môžu od nich, ale aj skúsených harcovníkov, veľa naučiť a posunúť sa vo svojej kariére hore.
Formát ostáva nezmenený
Základná časť ponúkne 54 kôl. Dvanásť tímov odohrá 44 kôl systémom každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. V období na prelome rokov absolvujú tímy desať duelov systémom každým s každým raz doma a raz vonku v rámci regionálnych skupín.
V západnej časti figurujú HC Slovan Bratislava, HK Nitra, HK Dukla Trenčín, HC ‘05 Banská Bystrica, HKM Zvolen a Vlci Žilina. Vo východnej polovici sa nachádzajú HK Dukla Michalovce, HC Košice, HK Spišská Nová Ves, HK Poprad, MHk 32 Liptovský Mikuláš a HC Prešov.
Základná časť sezóny vyvrcholí 8. marca 2026 a do štvrťfinále play-off postúpi šesť najlepších družstiev po dlhodobej fáze súťaže. Tímy na siedmom až desiatom mieste budú bojovať o zvyšné dve miestenky v kvalifikácii hranej na tri víťazné duely.
Hokejová Liga majstrov štartuje: české tímy idú do boja s veľkými ambíciami
Veľká novinka
Od štvrťfinále sa všetky série play-off hrajú tradične na štyri víťazné zápasy. Nového extraligového šampióna spoznáme najneskôr 30. apríla. Informoval tom zväz na svojej webovej stránke.
Novinkou je baráž o udržanie sa, respektíve postup. Štyri tímy si zmerajú sily v 12 kolách, s každým súperom sa stretnú dovedna štyri razy.
Okrem posledných dvoch klubov v najvyššej súťaži sa v nej predstavia aj finalisti zo Slovenskej hokejovej ligy. V tabuľke baráže postúpia prvé dve mužstvá do Tipsport extraligy v sezóne 2026/27.
Virtanen strelil všetkých päť gólov, ale Michalovce v príprave aj tak prehrali
Program 1. kola Tipsport Extraligy 2025/26 (12. septembra):
HC Slovan Bratislava – HC Košice
MHk 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Michalovce
HC ‘05 Banská Bystrica – HKM Zvolen
HK Dukla Trenčín – HK Spišská Nová Ves
Vlci Žilina – HK Nitra
HC Prešov – HK Poprad