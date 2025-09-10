Prešov, Liptovský Mikuláš i Zvolen doplnili kádre pred piatkovým ligovým štartom

Slovenský hokejový klub HKM Zvolen napokon nebude v novej sezóne Tipsport ligy 2025/2026 počítať so službami kanadského útočníka Jaycea Hawryluka. Dvadsaťdeväťročný hráč sa dohodol s vedením „rytierov“ na predčasnom ukončení spolupráce. Na jeho miesto prichádza na skúšku slovenský krídelník Matúš Bodnár, ktorý väčšinu svojej doterajšej kariéry odohral v druhej najvyššej súťaži. V najvyššej slovenskej lige má na konte 48 zápasov za Banskú Bystricu, Michalovce a Poprad.
Liptáci lovili v Rusku
Prírastok do útoku hlásia aj v Liptovskom Mikuláši. K tímu sa pripojil ruský zakončovateľ Timur Ibragimov, ktorý už pricestoval na Slovensko. Dvadsaťštyriročný rodák z Petrohradu pôsobil v predchádzajúcej sezóne v ruskej VHL, kde si obliekal dres tímu SKA-Neva. V minulosti hrával vo Fínsku či v zámorskej AHL, v ktorej si pripísal na konto 73 štartov.
Naopak, na Liptove bude mimo hry v úvode sezóny útočník Hudson Elynuik, ktorý si na Tatranskom pohári poranil hornú časť tela. Klub odhaduje jeho absenciu na približne dva týždne.
Ofenzívny bek Taylor posilou nováčika
Zmeny hlásia aj v tábore nováčika z Prešova, kde do defenzívy pribudol kanadský obranca Zach Taylor. Pravák známy svojím ofenzívnym štýlom hry má za úlohu posilniť zadné rady a zároveň prispieť bodovo.
Taylor má povesť produktívneho beka, ktorý dokáže podporovať útok a pravidelne sa zapisovať do štatistík, čo pred časom potvrdil počas krátkeho pôsobenia v Liptovskom Mikuláši. Vlani nastupoval za dánsky Herning.