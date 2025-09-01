Tatranský pohár zostal doma v Poprade. Obhajca z Košíc skončil posledný

V poradí 78. ročník Tatranského pohára ovládli hokejisti domáceho Popradu. Turnajom prešli bez prehry a v priamom súboji o celkový triumf zdolali hráčov Liptovského Mikuláša 4:3 po predĺžení.
V piatok si Poprad poradil s Košicami 2:1, v sobotu pridali domáci hladké víťazstvo nad Prešovčanmi 7:2 a napokon v nedeľu zdolali aj suseda z Liptova. Podľa popradského hokejového webu druhý najstarší hokejový turnaj v Európe sa stal korisťou „Kamzíkov“ po pätnásty raz.
„Sme vďační za Tatranský pohár, ale je to čiastkový úspech na našej hokejovej ceste. Stále je to len príprava a to dôležité sa ešte ani nezačalo. Zostávame triezvi,“ skonštatoval tréner HK Poprad Ján Šimko s pripomenutím blížiaceho sa začiatku nového ročníka Tipsport extraligy 12. septembra.
V zápas zvratov Poprad viedol 1:0, v polovici zápasu prehrával 1:2, ale do konca druhej tretiny po zásahu Tomáša Töröka opäť viedol 3:2. Hostia ešte raz vyrovnali v presilovke americkým útočníkom Dawsonom Trittom na 3:3, no posledné slovo mal popradský útočník Tyler Wong. Letná posila z Číny sa presadila v 53. sekunde predĺženia.
Budú nebezpeční
„Odohrali sme tri zápasy za tri dni a trikrát sme zvíťazili. Vyhrať Tatranský pohár sa určite počíta, sme šťastní, hoci pohyb už v treťom zápase nebol ideálny. Snažili sme sa držať našej hry a vyšlo nám to. Chválim Liptovský Mikuláš, ktorý bol veľmi dobrý, ale aj my sme hrali dobre a v nadchádzajúcej sezóne budeme nebezpeční,“ uviedol Tomáš Török.
Tretie miesto si na Tatranskom pohári vybojovali hráči Prešova. V súboji dvoch tímov s dvoma prehrami zdolali hráčov hokejistov Košíc 4:3 po samostatných nájazdoch.
Slabá ofenzíva a mladí hráči
Košičania ako obhajcovia trofeje prehrali tento rok pod Tatrami všetky tri zápasy a v novom koncepte iba so slovenskými hráčmi budú mať zrejme problémy s ofenzívou. Proti Liptákom a Popradčanom strelili iba po jednom góle.
„Môžeme prehrať, ale ak vidím tvrdosť a nasadenie, je to v poriadku. Príprava je na to, aby sa najmä mladí hráči ukázali a zlepšovali sa zápas za zápasom. Mladíkov máme veľa. Musia sa naučiť hrať bez výkyvov a to v tejto fáze sezóny ešte nevedia,“ zhodnotil tréner Košíc Dan Ceman.