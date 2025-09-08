Pavol Rajtar: Najsilnejší káder ma Nitra. Ak Slovan skončí mimo šestku, nebude to len problém loga (ROZHOVOR, V športom SITE)

Zmena formátu súťaže, konkrétne zníženie počtu legionárov zo sedem na šesť a zavedenie štvorčlennej baráže medzi extraligou a SHL, je podľa viacerých odborníkov dôležitým krokom smerom k želanému rozvoju mladých hráčov, ktorých slovenský hokej potrebuje.
„Zmenu v podobe zavedenia baráže osobne vítam,“ hovorí Pavol Rajtar.„Dlho po nej kluby volali, pretože im vadila priama hrozba vypadnutia. Ak chceš pracovať s mladými Slovákmi vo veku 20-24 rokov, pod tlakom sa to robí ťažko,“ povedal šéfredaktor špecializovaného webu Hokejportal.
Košice ovplyvnené financiami
Obhacovia titulu z Košíc idú do novej sezóny s výlučne slovenským kádrom, čo môže mať silný symbolický rozmer, no podľa Pala ide skôr o dôsledok finančnej reality než systematickej koncepcie. „Je to síce sympatické, ale skôr to vyplýva z finančných možností ako z dlhodobého plánu,“ vysvetľuje.
Po minuloročnom titule prišlo k citeľnému zoštíhleniu rozpočtu a otázne je, ako klub zareaguje na prípadný horší vstup do sezóny. „Bez legionárov strácajú na sile a sám som zvedavý, ako zareagujú, ak po 10 kolách uvidia, že sa pohybujú niekde na deviatej priečke. Či vydržia pri pláne, alebo budú musieť siahnuť po posilách zo zahraničia,“ dodáva.
Na papieri najsilnejšia Nitra
Ako najkomplexnejší káder aktuálne pôsobí Nitra, ktorá dokázala nielen stabilizovať kľúčové formácie, ale aj posilniť defenzívu. „Nitra je momentálne papierovo najsilnejší tím v lige,“ tvrdí Rajtar. Tím stavia na domácom jadre s výraznými lídrami ako Buček, Krištof či Paulovič, defenzívnu zložku vystužil produktívny americký bek Osburn.
„Majú päť kompletných pätiek, ktoré sú zohrané a doplnené kvalitnými hráčmi,“ hodnotí. V kádri figuruje aj viacero talentovaných mladíkov ako Molnár, Nemec či Chrenko, ktorí síce majú potenciál, ale konkurencia v zostave bude tvrdá. „Reálny herný čas pre nich bude závisieť od zdravotného stavu a formy skúsenejších hráčov.“
Poprad čiernym koňom
Z podtatranského regiónu prichádzajú pozitívne signály. Poprad si zachoval základnú štruktúru mužstva, a pod vedením športového manažéra Júliusa Kovaľa postupne buduje tím s jasnou hernou identitou. „Poprad môže byť čiernym koňom sezóny,“ zamýšľa sa Rajtar.
„Nechávajú pokope dvojicu Calof – Cracknell. Predĺžujú zmluvy hráčom, ktorí sa ešte môžu zlepšovať – Suchý, Šotek, Turan a ďalší. Klub navyše konečne získava potrebnú produktivitu v presilových hrách, ktorá im v predchádzajúcich sezónach často chýbala. Ak sa Kamzíkom podarí zvládnuť prvé tri-štyri kolá, môžu byť reálnym kandidátom na semifinále,“ podotkol Rajtar.
Zvolen pod tlakom
Zvolenský káder pôsobí na papieri vyváženejšie než ten banskobystrický, a to napriek tomu, že v príprave od svojho regionálneho rivala inkasovali debakel. „Zvolen je na tom papierovo lepšie ako Banská Bystrica,“ hodnotí Rajtar. „Udržali kľúčových Slovákov, prišli Cassels, Hawrylyuk, ostal Kantor…“
Zvolen však bude po nezdaroch v predchádzajúcich edíciách po tlakom. „Trikrát po sebe skončiť mimo prvej šestky by už bola hanba. Navyše pod trénerom Mikulom sa maká ako v deväťdesiatych rokoch. Zahraniční hráči boli po dvoch týždňoch v šoku.To môže byť výhodou v záverečných fázach sezóny, kde rozhoduje fyzická pripravenosť a mentálna odolnosť.“
Turbulencie na Slovane
Slovan Bratislava vstupuje do ročníka s viacerými novinkami i otáznikmi. Zmeny na marketingovej aj organizačnej úrovni, vrátane spojenia s basketbalovým Interom, pôsobia navonok chaoticky a klub zatiaľ nedokázal presvedčiť fanúšikov.
„Celé to pôsobí zvláštne. Nové logo, identita, celá fúzia. Prípravné zápasy síce naznačili určitý potenciál, no kvalitatívne zloženie kádra zatiaľ nepôsobí dominantne. Ak sa chcú dostať z tejto šlamastiky, musia vyhrávať. Prípravu absolvovali proti kvalitným súperom, ale káder papierovo neohúril. Bude to o trénerovi, či z Marcinka, Bakoša alebo Dmowského vyťaží maximum. Ale úprimne, ak Slovan skončí tretíkrát mimo prvej šestky, nebude to len problém spojený s logom,“ uzavrel žurnalista Rajtar.