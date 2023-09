Začína sa EUHL: V úvodnom stretnutí vyzve minuloročný finalista z UMB vysokoškolákov zo Žiliny

Nový akademický rok znamená aj novú sezónu Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL). Tento raz bude o Sekeráš Trophy bojovať osem vysokoškolských tímov – päť zo Slovenska, jeden z Poľska, jeden z Maďarska a jeden z Rumunska.

Úvodné stretnutie je na programe v pondelok (18.9.), kedy proti sebe nastúpia študenti z UMB Hockey team Banská Bystrica a HC UNIZA Žilina. „Samozrejme, už sme hladní po hokeji. Mali sme síce dva prípravné zápasy, ktoré nám ukázali ako dobré, tak i zlé veci, oba (proti Breznu i Detve) sme vyhrali. Je to fajn, ale bola to len príprava,“ vyslovil bystrický hlavný tréner Lukáš Opáth. Jeho tím to v ostatnom ročníku EUHL dotiahol až do finále, napokon však nestačil na rivala z Trenčína.

Foto: Tomáš Somr

Semester v srdci Slovenska odštartuje skutočne veľkolepo. Nielen zápasom ako takým, ale i spoločnou zábavou. „Prišiel nápad, aby sme skúsili otvoriť semester na univerzite netradične. Nech je to pre študentov zaujímavé, atraktívne. Po zápase je veľká párty v miestnom podniku. Predaj lístkov je zatiaľ úspešný a vyzerá to, že príde vyše tisíc ľudí,“ pokračoval Opáth.

V jeho tíme nastali počas leta len menšie zmeny, jadro kádra zostalo zachované. „Niektorí hráči, ktorí už ukončili školu, odišli. Ale sú i takí, ktorí sa rozhodli v štúdiu pokračovať, išli na malé doktoráty, a tak môžu naďalej hrať. Som za nich veľmi rád. Aj to je cieľom nášho klubu, aby nekončili len pri Mgr., ale aby pokračovali v štúdiu ďalej a dosahovali vyššie tituly,“ otvorene povedal Opáth, ktorý okrem toho, že je trénerom tímu, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici aj učí. „Tak ako pár hráčov odišlo, niekoľko nových nám i prišlo. Zhruba štyria – piati sa bezproblémovo zaradia do tímu. Sú to prváci a my tak budeme mať na čom stavať. Sila tímu bude určite v skúsenostiach, keďže máme mnohých, ktorí už aj minulý rok dominovali. Rovnako sme ale zmenili, zlepšili veci aj v tréningovom procese, aby hráči stále mohli napredovať,“ dodal.

Foto: HC UNIZA

Väčšie zmeny v kádri sa neudiali ani v univerzitnom tíme zo Žiliny. „Udržali sme si našich lídrov a stálice, nezaznamenali sme väčšie odchody. Naopak, máme nové mladé posily, na ktoré sa veľmi tešíme. Prípravný zápas nám ukázal, že zostava sa nám veľmi dobre rysuje. Veríme preto, že herne i výsledkovo budeme oproti minulým rokom stále viac a viac napredovať,“ povedal manažér HC UNIZA Alexander Gašparovič.

Otváracie stretnutie, zdá sa, nemajú v kalendári zvýraznený len študenti z UMB. „Veľmi sa naň tešíme. Doslova odpočítavame čas. Určite to bude špecifický zápas – bude sa otvárať semester, očakáva sa vysoká návšteva. Nevieme sa dočkať,“ pokračoval Gašparovič.

Foto: HC UNIZA

Študenti z HC UNIZA zostali minulý rok pred bránami do semifinále. Sú tak, pochopiteľne, pripravení dotiahnuť to túto sezónu ďalej. „Už teraz vieme, že si budeme musieť dať pozor na našu obranu a chyby, ktoré určite bude chcieť Banská Bystrica využiť. Musíme byť efektívni a snažiť sa vyvarovať spomínaným zbytočným chybám,“ dodal na záver.

Univerzitný zápas UMB Hockey team proti HC UNIZA začne v Tipsport aréne v Banskej Bystrici o 18:00.

Autor: EUHA

