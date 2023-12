Začala sa posledná riadna parlamentná schôdza v tomto roku. Poslanci budú riešiť aj hypotéky, štátny rozpočet a nový sviatok

Poslanci parlamentu v stredu otvorili 6. schôdzu Národnej rady SR, ktorá bude poslednou riadnou schôdzou v tomto roku. Prezentovalo sa 77 zákonodarcov zo 150, parlament bol tak uznášaniaschopný. Poslanci zároveň schválili i program schôdze, ktorý obsahuje takmer 50 bodov.

Niekoľko opozičných poslancov z poslaneckého klubu hnutia Slovensko a Progresívne Slovensko žiadalo doplniť program schôdze o ďalšie body, avšak plénum ich návrhy neschválilo. Poslanec Július Jakab (Slovensko) zároveň v procedurálnom návrhu žiadal, aby si plénum minútou ticha uctilo „umierajúcu spravodlivosť“ na Slovensku.

„Vláda v stredu spáchala atentát na právny štát zrušením špeciálnej prokuratúry, zrušením ochrany poskytnutej oznamovateľom, ktorí sú príslušníkmi policajného zboru, znižovaním trestných sadzieb či posilnením právomocí generálneho prokurátora,“ uviedol v pléne Jakab. Parlament jeho návrh neschválil.

O čom bude parlament rokovať…

Viacero vládnych legislatívnych návrhov sa na tejto schôdzi bude schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní, to znamená, že prvé, druhé i tretie čítanie sa uskutoční ešte na decembrovej schôdzi. Jej súčasťou by mal byť aj zákon o štátnom rozpočte, ktorý chce vláda parlamentu predložiť budúci týždeň.

Poslanci sa na schôdzi budú zaoberať niekoľkými vládnymi legislatívnymi návrhmi, ako napr. novelou zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. V predloženom materiáli sa píše, že ak štát zabezpečí sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá sa nachádza na neštátnom pozemku, nebude už požadovať od vlastníka preplatenie nákladov.

Poslancov má zamestnať aj novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie by jej schválením už nemali byť financované samosprávami. Ich financovanie by tak malo prejsť na štátny rozpočet. Dosiaľ dostávali tieto zariadenia prostriedky na mzdy a prevádzku od obcí či samosprávnych krajov, a to na základe počtu detí, ktorým boli v predošlom roku v danom zariadení poskytnuté služby poradenstva a prevencie.

Zákonodarci na schôdzi taktiež budú rokovať o návrhu zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) tak chce od začiatku budúceho roka zaviesť príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa podľa ministerstva práce zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čo môže vážne ohroziť platobnú schopnosť obyvateľov splácať úvery na bývanie. Vláda chce preto zaviesť novú štátnu sociálnu dávku, ktorou bude štát občanom finančne prispievať na zvýšenú úhradu splátky úveru vzhľadom na refixáciu úveru na bývanie.

Poslanci na decembrovej schôdzi budú rokovať aj o niekoľkých poslaneckých legislatívnych návrhoch. Aj v tomto volebnom období ich zamestná zmena paragrafu 363 Trestného poriadku. V predchádzajúcom volebnom období boli návrhy na zmenu paragrafu predkladané niekoľkokrát, avšak navrhovatelia v pléne nenašli potrebnú podporu na jeho úpravu.

Návrh na zmenu Trestného poriadku predložili poslanci hnutia Slovensko i strany Sloboda a Solidarita. Zákonodarci z Kresťanskej únie Richard Vašečka a Anna Záborská zas navrhujú zaviesť nový štátny sviatok – Deň zápasu za ľudské práva – výročie sviečkovej manifestácie. Ten by mal pripadnúť na 25. marec, keď si konanie tejto manifestácie pripomíname. Dňom pracovného pokoja však nebude.

Priestor na rokovanie by mala dostať aj novela školského zákona, ktorou by sa mala zaviesť povinnosť pre školy vopred informovať rodičov o výchove v oblasti sexuálneho správania. Taktiež by škola bola povinná si pred realizáciou výchovy vyžiadať súhlas rodiča.

Právna úprava má podľa predkladateľov zaradiť medzi princípy výchovy a vzdelávania aj rešpektovanie práv rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením.