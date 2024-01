Zabudnite na Real Madrid či FC Barcelona, táto sezóna La Ligy patrí zázraku bez limitov (komentár)

Leicester City, anglický šampión z roku 2016, rozprávka režírovaná trénerom Claudiom Ranierim a kanonierom Jamiem Vardy zakončená prekvapením storočia v Premier League.

To je asociácia, ktoré sa mne, podobne ako mnohým iným futbalovým fajnšmekrom, vybavuje pri zmienke španielskeho klubu Girona FC. Samozrejme história futbalu pozná aj ďalšie scenáre, ktoré priviedli na piedestál tímy, s ktorými nikto nepočítal. Spomenúť môžem napríklad triumfy Dánska či Grécka na majstrovstvách Európy v rokoch 1992 resp. 2004.

A Girona, ktorá je presne v polovici sezóny španielskej La Ligy na čele tabuľky, plece pri pleci s Realom Madrid, môže napísať príbeh s obdobným koncom.

Nádych v druhej lige

Gironu som po prvý raz komentoval v sezóne 2017/2018, keď premiérovo postúpila do najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy.

Upútal ma maličký, ale slušne zaplnený štadión Estadio Municipal de Montilivi, pár zaujímavých hráčskych výkonov a hlavne fakt, že katalánsky klub práve pred sezónou kúpila spoločnosť City Football Group, ktorej väčšinovým vlastníkom je saudskoarabská Abu Dhabi United Group.

Keďže daní šejkovia mali už skôr v portfóliu kluby ako Manchester City, New York City FC, Yokohama Marinos, Mumbai City či Melbourne City, tušil som, že Girona môže byť zaujímavým klubom s potenciálom dlhodobého pôsobenia medzi elitou. Logicky, o financie núdza nebola.

O to prekvapujúcejšie bolo, že už po dvoch rokoch z La Ligy vypadla. Nasledovali tri roky v druhej lige, no to, čo mnohí označovali ako stratu reputácie, bol v skutočnosti iba potrebný nádych pred možných výstupom na vrchol.

Drahé hráčske posily nenájdete

Girona sa na jar 2022 dokázala opäť prebojovať do najvyššej súťaže. Vlani skončila na solídnom 10.mieste, a to čo predvádza teraz v edícii 2023/2024, je niečo neuveriteľné. „Gironistes“ sú po 19. kole La Ligy so 48 bodmi spoločne s takisto 48-bodovým Realom Madrid na čele tabuľky. Práve v septembrovom súboji s Realom zaznamenal tím trénera Míchela Sáncheza jedinú ligovú prehru. Jemný záchvev, ale nič devastačné.

Keďže som vyššie spomenul, že Girona je v rukách saudskoarabských majiteľov, mohlo by sa zdať, že za vzostupom klubu stoja drahé hráčske posily a finančné pumpovanie z arabského sveta. Ale nie je to tak.

Girona pred aktuálnou sezónou na nové akvizície minula iba 19 miliónov eur. To je čiastka, ktorá v súčasnom svete futbalu predstavuje omrvinky.

Klub je úspešný zásluhou výkonov odovzdaných priamo na trávniku. Tréner Míchel po každom zápase v mediálnych výstupoch spomína dobre fungujúcu skupinu hráčov, ktorá je schopná pohodu zo šatne pretavovať aj do pozitívnych výsledkov.

Pole position trpaslíka nie je náhodná

Najväčším prekvapením je v mojich očiach ľahkosť s akou Girona strieľa góly. Štyridsaťšesť gólov v devätnástich dueloch znamená najlepšiu ofenzívu v lige. Hráči ako Arťom Dovbyk, Cristhian Stuani či Sávio majú extrémnu úspešnosť v zakončení.

Stred poľa režírujú Aleix Garcia, Yangel Herrera a Iván Martín tak, že je Girona herne lepšia aj v zápasoch proti gigantom. V obrane rezonujú skúsenosti Daleyho Blinda a Davida Lópeza skombinované s dravosťou Yana Couta či Erica Garcíu. Jednoducho, pole position katalánskeho trpaslíka nie je náhodná.

Na zápasy Girony sa navyše veľmi dobre pozerá. A áno, aj sa dobre komentujú. Padá v nich veľa gólov. Zverenci kouča Míchela absolvovali až trinásť duelov, v ktorých padli minimálne tri góly.

Výhodou Girony môže byť tiež fakt, že konkurenti Real Madrid, Atlético Madrid či FC Barcelona budú mať v najbližších mesiacov povinnosti aj na európskom fronte. Blanquivermells by mali byť tým pádom odpočinutejší a podľa mňa to môže byť jeden z rozhodujúcich faktorov.

Neprekvapuje ma ani to, že sa z katalánskeho tábora neozýva žiadny hurónsky krik o útoku na titul. Všetci členovia tímu majú skôr tendenciu tlmiť vášne a neulietavať na obláčiku majstrovských snov. Titul je ešte ďaleko, liga je stále iba v polovici, ale osobne si myslím, že Girona FC nie je bez šance posúvať svoje limity a napokon získať v sezóne 2023/2024 ligový titul.