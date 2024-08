Zábava, efekty a Cate Blanchett ako ste ju ešte nevideli. Do kín mieri Borderlands. Pozrite si nový dabovaný trailer

Slávna herečka prijala fyzickú a emocionálnu výzvu v roli Lilith, majsterky zlodejov a lovkyne odmien, ktorá by mohla odhaliť jedno z najvýbušnejších tajomstiev Pandory. „Cate Blanchett je len jedna, takže to, že stelesnila Lilith, je darom na mnohých úrovniach,“ hovorí režisér Eli Roth (Hostel).

Nový trailer:

Už o dva týždne vstúpi do kín akčná dobrodružná komédia nakrútená podľa oceňovanej najpredávanejšej počítačovej a konzolovej hry. Kultovky Borderlands sa predalo 75 miliónov kópií a jej čisté tržby presiahli miliardu dolárov. Snímka s rovnakým názvom je plná osobitých vizuálnych nápadov, svojrázneho humoru a hviezdnych mien. Držiteľka dvoch Oscarov, štyroch cien BAFTA a štyroch Zlatých glóbusov Cate Blanchett sa v nej predstaví ako neslávne známa lovkyňa ľudí Lilith. So záhadnou minulosťou sa neochotne vracia do svojho domova na Pandoru, najchaotickejšiu planétu v celej galaxii.

„Chcel som, aby Cate robila veci, aké sme ju nikdy predtým nevideli robiť,“ objasňuje Eli Roth, ktorý s Blanchettovou predtým spolupracoval na filme Tajomstvo domu s hodinami. „Je to očividne silná dramatická herečka, ale je aj úžasne vtipná a túto jej stránku sme na plátne videli len zriedka. Povedal som Cate, že v Bordelands ju chcem vidieť behať, strieľať, potápať sa, bojovať – a ona to všetko chcela robiť,“ pokračuje Roth a herečka ho dopĺňa: „Bordelands je čistá zábava. Osobne som bola fyzicky pripravená vrhnúť sa na to a užiť si čistú nefalšovanú zábavu.“

Keď sa príbeh začína, Lilith žije svoj život ako lovkyňa odmien, „ale v skutočnosti nemá pre čo žiť, nudí sa,“ ozrejmuje Roth. „Lilith patrí k najväčším zlodejom a lovcom odmien v galaxii, ale čím viac toho ukradne, tým bezcennejšia sa cíti. Vo filme teda vidíme, ako sa Lilith učí dávať a obetovať. To jej začne navracať pocit vlastnej hodnoty a za to sa nedá zaplatiť,“ dopĺňa. „Do príbehu vstupujeme s Lilith, ktorá sa neochotne vracia na svoju domovskú planétu Pandora,“ spresňuje Blanchett. „Lilith nechce byť súčasťou pestrej posádky, aká sa zhromaždila, a nechce sa zúčastniť na misii, ktorá je podľa nej falošná. Je skôr vlkom samotárom,“ uzatvára Blanchett.

Foto: Bontonfilm

Dej príbehu

Neslávne známa lovkyňa ľudí Lilith so záhadnou minulosťou sa neochotne vracia do svojho domova na Pandoru, najchaotickejšiu planétu v celej galaxii. Jej úlohou bude nájsť zmiznutú dcéru Atlasa (Édgar Ramírez). Lilith vytvorí počas misie nečakané spojenectvo so skúseným žoldnierom Rolandom (Kevin Hart), divokou predpotopnou demolátorkou Tiny Tiny (Ariana Greenblatt), Tininým svalnatým ochrancom Kriegom (Florian Munteanu), čudáckou vedkyňou Tannis (Jamie Lee Curtis) a múdrym robotom Claptrapom (Jack Black).

Títo nepravdepodobní hrdinovia musia spoločne bojovať proti mimozemskému druhu a nebezpečným banditom, aby odhalili jedno z najvýbušnejších tajomstiev Pandory. Osud vesmíru môže byť v ich rukách – oni však budú bojovať za čosi viac: jeden za druhého.

Snímku BORDERLANS uvedie Bontonfilm do kín 8. augusta 2024.

