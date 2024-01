Za úspechmi Vlhovej stojí aj jej kondičný tréner Porta, ich spolupráca trvá už osem rokov

V tíme slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej zavládla po nedeli radosť. Dvadsaťosemročná Liptáčka sa triumfom v náročnom slalome v slovinskej Kranjskej Gore vrátila do boja o malý krištáľový glóbus za prvenstvo v disciplíne a mimo nie je ani v boji o veľký glóbus za celkové poradie.

Dobrá fyzická kondícia

K nedeľňajšiemu triumfu Vlhovej výrazne pomohol aj kondičný kouč Marco Porta. Počas sezóny majú pretekárky náročný súťažný program, preto je ťažké udržiavať sa po kondičnej stránke na úrovni.

„Naozaj platí, že v lyžovaní nemáte počas sezóny príliš veľa času na trénovanie fyzickej kondície. Za uplynulé dva týždne sme absolvovali viacero pretekov, po ktorých sme sa potrebovali koncentrovať predovšetkým na regeneráciu. V tejto fáze súťažného ročníka je najdôležitejšie správne dávkovanie záťaže. Veľakrát je dôležité ubrať z tréningových dávok či z času stráveného v posilňovni,“ uviedol 40-ročný Talian pre Sport Management Company.

Dobrú fyzickú pripravenosť si vyžadujú aj stále náročnejšie podmienky počas súťaží v jednotlivých strediskách. „Vyžaduje si to viac úsilia a koncentrácie. Pre Petru sa aj preto snažíme vkladať do tréningového procesu inovatívne formy zaťaženia, pričom inšpiráciu si berieme aj z iných športových odvetví. Cieľ je pripraviť ju čo najlepšie po všetkých stránkach,“ pokračoval Marco Porta.

Tajomstvá prípravy

Aj v nedeľu musel zasiahnuť, keďže pretekárky nemohli ísť na svah a rozjazdiť sa. Vlhová tak šla do telocvične, no Porta s úsmevom na perách neprezradil, čo bolo súčasťou prípravy.

„To je naše tajomstvo… Samozrejme, koncentrujeme sa na aktiváciu všetkých podstatných svalových partií. Snažíme sa, aby bolo jej telo zahriate na správnu prevádzkovú teplotu, keďže na svahu už na to nie je priestor. Pritom pre Petru je naozaj dôležité, aby mala možnosť sa rozjazdiť. Ani automobilového pretekára nepošlete na súťažný okruh bez toho, aby si ho mal možnosť predtým otestovať. Podobné je to aj v lyžovaní. Keď to však nejde inak, je moja úloha nachystať ju na maximálnu možnú mieru aspoň v posilňovni. Zároveň platí, že rovnako dôležité je aj mentálne nastavenie,“ uviedol.

Dlhodobá spolupráca Portu a Vlhovej

Marco Porta spolupracuje s Petrou Vlhovou už osem rokov a slovenskú lyžiarku dobre pozná.

„Je úplne iná, ako keď sme spolu začínali. Veľmi sa teším, že som súčasť jej tímu a mám možnosť vnímať jej vývoj a rast. Som rád, že sa krok za krokom zlepšujeme a myslím si, že je to aj vidieť. Na druhej strane vieme, že máme stále priestor na ďalšie zlepšovanie a na tom sme spoločne s celým tímom aj odhodlaní tvrdo pracovať,“ dodal. Už v závere nasledujúceho týždňa čaká na lyžiarky Svetový pohár v Jasnej a na tieto preteky sa okrem Vlhovej teší aj jej kondičný tréner.

„Po toľkých rokoch už Slovensko považujem za svoj druhý domov. Na preteky v Jasnej sa, samozrejme, veľmi teším. Urobíme absolútne maximum, aby sme našimi výkonmi odmenili slovenských fanúšikov za ich nekonečnú lojalitu a za to, že za Petrou cestujú po celom svete. Veľmi si to vážime,“ vyhlásil.