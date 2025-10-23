Prezident Španielskej futbalovej federácie háji zápasy v zahraničí. Superpohár v Saudskej Arábii generuje desiatky miliónov eur

Je nadšený z toho, že v mužskom i ženskom reprezentačnom futbale vedú Španieli v rebríčku FIFA.
APTOPIX Euro 2024 Soccer Spain England
Španielsky hráč Alvaro Morata dvíha trofej po víťazstve vo finále proti Anglicku na Eure 2024 v Berlíne v nedeľu 14. júla 2024. Španielsko zvíťazilo 2:1. Foto: SITA/AP Photo/Manu Fernandez
Prezident Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) Rafael Louzán zhodnotil svojich 10 mesiacov vo funkcii. Duel v Miami sa napokon konať nebude, no na druhú stranu uviedol, že aj španielsky superpohár sa hrá v Saudskej Arábii.

Stále je však podľa neho čo robiť a musia sa naďalej snažiť. „Futbal je prvkom sociálnej a ekonomickej súdržnosti. Toto je prvýkrát v histórii RFEF, kedy je v predstavenstve rovnaké zastúpenie mužov a žien,“ povedal pre denník Marca.

Je nadšený z toho, že v mužskom i ženskom reprezentačnom futbale vedú Španieli v rebríčku FIFA. Podotkol, že každý víkend sa tomuto športu venuje viac v krajine ako štyri milióny ľudí.

Finále MS 2030

„V posledných dňoch sa veľa hovorí o hraní mimo Španielska, vzhľadom na zápas v Miami. Organizoval to predchádzajúci prezident a ja som mu povedal, že si myslím, že je to dobrý nápad, vygeneroval jeden milión eur. Teraz je to v Saudskej Arábii viac ako 50 miliónov eur, z čoho polovica ide účastníkom,“ priblížil Louzán.

Ohľadom majstrovstiev sveta v roku 2030 si myslí, že by sa finále malo konať v Španielsku (zrejme v Barcelone alebo Madride). Okrem tejto krajiny na Pyrenejskom polostrove sa turnaj bude konať aj v Portugalsku a Maroku, no začiatok podujatia bude aj v Argentíne, Paraguaji a Uruguaji.

„Myslím si, že by bolo nevysvetliteľné, keby Španielsko nehostilo finále majstrovstiev sveta. Máme 55-percentný podiel v organizácii,“ uviedol ďalej s tým, že sa majú rekonštruovať a zvyšovať kapacity štadiónov vo Vigu, Valencii a La Coruñi.

Vrátil sa ešte k zápasu medzi FC Barcelona a Villarrealom v americkom Miami.

„Propagácia LaLigy mimo Španielska je veľmi dôležitá a tiež to, aby sme boli vďační tým, ktorí generujú zdroje, ako sú audiovizuálne práva. Vznikol nápad propagovať LaLigu, pravdepodobne najlepšiu na svete, vo veľkej krajine, ako sú Spojené štáty americké. Myslím si, že propagácia súťaže na celom svete je nevyhnutná,“ dodal Louzán pre Marca.

