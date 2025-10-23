UEFA posunula začiatky dvoch duelov v Holandsku, zmena sa týka aj slovenského majstra

V Holandsku vo štvrtok večer očakávajú búrku Benjamin s lejakom a silným vetrom, pričom najhoršia situácia by mala byť približne o 23.00 h.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Búrka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Holandsko Futbal Futbal z lokality Holandsko

Európska futbalový únia (UEFA) presunula hneď dve stretnutia na území Holandska, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok večer. A podľa oficiálneho webu únie sa jeden z nich sa týka aj slovenského šampióna.

V Holandsku vo štvrtok večer očakávajú búrku Benjamin s lejakom a silným vetrom, pričom najhoršia situácia by mala byť približne o 23.00 h, teda v okolí plánovaného záveru stretnutia ligovej časti Európskej konferenčnej ligy medzi AZ Alkmaar a ŠK Slovan Bratislava.

Práve preto sa súboj holandského a slovenského družstva posunul z 21.00 h už na 18.45 h, aby ho až tak neovplyvnilo počasie. A aby boli čo najviac v bezpečí aj fanúšikovia pri odchode zo štadióna.

„Rozumieme, že zmena termínu môže skomplikovať vaše cestovné plány, no bezpečnosť je na prvom mieste, a práve preto bolo prijaté toto rozhodnutie. Veríme, že aj napriek nepriazni počasia sa vo štvrtok s vami stretneme na štadióne v Alkmaare,“ uviedol na svojom webe ŠK Slovan Bratislava.

V súvislosti s nepriazňou počasia sa mení aj úvodný výkop stretnutia Európskej ligy medzi Feyenoordom Rotterdam a Panathinaikosom Atény. Aj v tomto súboji sa očakáva „slovenská stopa“, za domácich by totiž mal hrať 19-ročný útočník Leo Sauer.

