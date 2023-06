Problémom nelegálnej migrácie je nevyhostiteľnosť Sýrčanov, podľa Šimka sme len „prestupnou stanicou“

Základným problémom v súvislosti s nelegálnymi migrantami na Slovensku je nevyhostiteľnosť občanov Sýrie. Až 94 percent nelegálnych migrantov, ktorí prekračujú hranice Slovenska, pochádza práve z tejto krajiny.

Poukázal na to minister vnútra Ivan Šimko v Národnej rade SR, kde informoval poslancov o stave ochrany štátnych hraníc. Keďže v Sýrii je pretrvávajúci ozbrojený konflikt nie je ich možné podľa medzinárodného práva vrátiť do vlasti.

Sme len „prestupnou stanicou“

Ako uviedol Šimko, tento problém treba riešiť na úrovni Európskej únie. Slovensko bude apelovať na vytvorenie návratového mechanizmu, ako tieto v súčasnosti nevyhostiteľné osoby vrátiť na bezpečné územia svojich krajín, respektíve do tretích krajín, z ktorých vstúpili na územia členských štátov EÚ.

Šéf rezortu vnútra zároveň zdôraznil, že v súvislosti s nelegálnymi migrantmi nezaznamenala naša polícia žiadny incident narušenia verejného poriadku. Sýrčania nemajú záujem na Slovensku zostať, ale smerujú do ďalších krajín.

„V súčasnosti prevádzači odporúčajú migrantom prihlásiť sa polícii na našom území, keďže vedia, že nebudú zaistení z dôvodu nevyhostiteľnosti, bude im vydaný doklad o zotrvaní a môžu pokračovať v tranzite do svojej cieľovej krajiny. SR ich nemôže vrátiť ani do susednej či inej tranzitnej krajiny, pretože readmisné dohody s Maďarskom s Srbskom sa nerealizujú,“ uviedol Šimko.

Najvyšší nárast bol v apríli

Ako minister informoval poslancov parlamentu, v apríli 2023 bolo zistených 25 200 nelegálnych prekročení vonkajších hraníc EÚ, čo je 25-percentný nárast oproti aprílu 2022. Od 1. januára do 31. mája eviduje polícia v rámci sekundárnej tranzitnej migrácie 7 183 cudzincov.

„Aktuálne sa týždenné priemerné počty za posledných päť týždňov pohybujú už nad hranicou 655 zistených migrantov a predpokladáme ďalší nárast,“ dodal Šimko. Slovensko situáciu monitoruje a rieši posilnenými hliadkami na hraniciach.

Prípadné zavedenie kontroly na vnútorných hraniciach by však podľa ministra nemalo vplyv na zníženie počtu nelegálnych migrantov, čo ukazuje nedávna skúsenosť z Českej republiky a Rakúska, ktoré kontroly zaviedli. Nutné by tiež bolo kontrolovať aj vyše 400 kilometrov zelenej hranice a na to nie sú kapacity, poznamenal Šimko.