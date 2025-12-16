Z vraždy hollywoodskeho režiséra Roba Reinera obvinili jeho syna

Losangeleská polícia v pondelok obvinila Nicka Reinera z vraždy jeho rodičov hollywoodskeho režiséra Roba Reinera a jeho manželky Michele Singer Reinerovej. Tridsaťdvaročného Reinera zadržali niekoľko hodín po tom, čo v nedeľu našli telá manželov v luxusnej štvrti Brentwood v Los Angeles. Podľa viacerých správ páchateľ oboch dobodal alebo im podrezal hrdlo.
Polícia začala vyšetrovanie vraždy hollywoodskeho režiséra Roba Reinera a jeho ženy
Médiá uviedli, že Nick Reiner, ktorý má za sebou dlhoročné problémy so závislosťami už od puberty, sa v sobotu večer na večierku pohádal so svojimi rodičmi. Telá manželov našla v nedeľu popoludní ich dcéra, ktorá polícii povedala, že ich zabil člen rodiny, informoval portál TMZ.
Zatiaľ čo umelci aj politici vyjadrovali sústrasť, americký prezident Donald Trump reagoval ostro a naznačil, že Reiner si svoju smrť spôsobil sám tým, že kritizoval hlavu štátu. Neskôr uviedol, že Reiner bol „veľmi škodlivý pre našu krajinu“. Reiner verejne podporoval progresívne iniciatívy a tvrdil, že Trump sa pokúša o autoritárske prevzatie moci.
Syn legendárneho komika Carla Reinera, držiteľ jedenástich cien Emmy za televízne výkony, začínal v šoubiznise ako herec. Najväčší úspech však dosiahol ako režisér. Jeho tvorba zahŕňala filmy ako Hrá skupina Spinal Tap, Princezná nevesta, Zopár správnych chlapov.
Film Zopár správnych chlapov, v ktorej účinkovali hviezdy ako Tom Cruise, Demi Mooreová a Jack Nicholson získal nomináciu na Oscara za najlepší film. Herečka Kathy Batesová získala Oscara za svoju rolu v Reinerovom filme Misery nechce zomrieť.