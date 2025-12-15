Polícia začala vyšetrovanie vraždy hollywoodskeho režiséra Roba Reinera a jeho ženy

Polícia začala vyšetrovanie vraždy hollywoodskeho režiséra Roba Reinera, známy filmami ako „When Harry Met Sally“, a jeho manželky Michele Singer Reinerovej po ich nájdení v ich dome v nedeľu. Niektoré americké médiá citovali policajné zdroje, podľa ktorých boli obeťami bodnutia nožom, zatiaľ čo portál TMZ uviedol, že im počas hádky rodinný príslušník prerezal hrdlá. Podľa denníka Los Angeles Times nebolo na dome zaznamenané žiadne násilné vniknutie.
Zástupca náčelníka polície v Los Angeles Alan Hamilton uviedol, že zatiaľ nebol nikto zatknutý a polícia neidentifikovala žiadneho podozrivého ani osobu záujmu. „Nebudem potvrdzovať, či je niekto v tejto chvíli vypočúvaný alebo nie. Snažíme sa hovoriť so všetkými členmi rodiny, aby sme zistili pravdu,“ dodal.
Sedemdesiatosemročný Rob Reiner režíroval klasické filmy ako rockový mockumentár „This is Spinal Tap“, „The Princess Bride“ a súdnu drámu „A Few Good Men“. Jeho filmy pokrývali široké spektrum od komédie po drámu a získali si celosvetové publikum.