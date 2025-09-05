Izraelská armáda kontroluje 40 % mesta Gaza, pokračuje v ofenzíve napriek medzinárodnému tlaku

Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že kontroluje 40 % mesta Gaza, najväčšieho mestského centra na palestínskom území, ktoré sa pripravuje dobyť po takmer dvoch rokoch ničivej vojny.
Izrael v posledných dňoch zosilnil bombardovanie severnej časti mesta Gaza, napriek rastúcemu medzinárodnému tlaku na zastavenie operácie. Civilná obrana Gazy uviedla, že izraelské útoky vo štvrtok zabili v meste viac ako 30 ľudí, z celkového počtu najmenej 64 obetí na celom území Pásma Gazy.
Izrael plánuje zvýšiť tlak
Vojna si vyžiadala tisíce vysídlených a humanitárna situácia sa zhoršuje. Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF) varuje pred kolapsom základných služieb a rizikom hladu u detí. Podpredsedníčka Európskej komisie Teresa Riberová označila konflikt za genocídu a kritizovala Európu za nečinnosť, čo Izrael odmieta ako „propagandu Hamasu“.
Vojna v Pásme Gazy spôsobila zdravotné postihnutie najmenej 21-tisíc deťom
V televíznom brífingu izraelský vojenský hovorca Effie Defrin potvrdil kontrolu nad 40 % mesta a avizoval pokračovanie a zosilnenie ofenzívy. Defrin prisľúbil „zvýšiť tlak“ na palestínsku militantnú skupinu Hamas, „až kým nebude porazená“.
V oblasti Tel al-Hawa zasiahli izraelské útoky stan, pričom zahynulo päť ľudí vrátane troch detí. Izraelská armáda uviedla, že cieľom bol terorista z Hamasu, a vyjadrila ľútosť nad civilnými obeťami. V utečeneckom tábore Nuseirat zahynulo pri ďalšom útoku sedem ľudí, vrátane troch detí. Izraelská armáda uviedla, že o tomto útoku „nebola informovaná“.
Desaťtisíce obetí
AFP zaznamenala zábery muža menom Yousef Suleiman, ktorý stratil príbuzných pri útoku pred úsvitom, ako prechádza zničeným miestom, kde viseli zvyšky stanov. „Celý stan bol zničený spolu so všetkými, ktorí v ňom boli,“ povedal. Obmedzenia médií v Pásme Gazy a ťažkosti s prístupom do mnohých oblastí znemožňujú agentúre AFP a ďalším reportérom nezávisle overiť údaje palestínskej civilnej obrany alebo izraelskej armády.
Novinári a nemocnice nesmú byť terčmi vojenských útokov, vyhlásila OSN
Útok Hamasu z októbra 2023 si podľa oficiálnych údajov vyžiadal 1 219 obetí, prevažne civilistov. Izraelská odvetná ofenzíva si podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré prevádzkuje Hamas a ktoré OSN považuje za spoľahlivé, vyžiadala najmenej 64 231 palestínskych obetí, väčšinou civilistov.
Hamas vo vyhlásení uviedol, že jeho poprední predstavitelia sa stretli v Dauhe s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arakčím, aby diskutovali o snahách ukončiť vojnu.