Z lode vypadli kontajnery s banánmi, na juhu Anglicka prebiehala rozsiahla čistiaca operácia

Stovky nahnitých plodov sa začali vyplavovať na pobrežie grófstva West Sussex.
Na juhu Anglicka prebiehala tento týždeň rozsiahla „čistiaca operácia“ po tom, čo z nákladnej lode spadlo do mora 16 kontajnerov, z toho osem plných banánov. Ako uviedla britská pobrežná stráž, stovky nahnitých plodov sa následne začali vyplavovať na pobrežie grófstva West Sussex.

Okrem ôsmich kontajnerov s klasickými banánmi spadli do mora aj dva náklady so zeleninovými banánmi a jeden kontajner s avokádom. Banány určené pre reťazec Tesco sa následne začali objavovať na kamienkových plážach južného Anglicka, pričom tamojšie úrady vyzvali verejnosť, aby sa vyhla oblastiam posiatym zvyškami ovocia.

V prímorskom meste Selsey boli na brehu zaznamenané aj poškodené kovové kontajnery. Dobrovoľníci tam zbierali roztrúsené banány do vriec na odpad, informoval fotograf agentúry AFP.

„Po tom, čo sa na pobreží West Sussexu objavilo viacero lodných kontajnerov, prebieha rozsiahla čistiaca operácia,“ uviedla miestna samospráva vo vyhlásení. V snahe nájsť niektoré kontajnery, ktoré more ešte nevyplavilo na breh, pobrežná stráž nasadila do akcie vrtuľník a lietadlo.

