Petržalka si volí nového starostu, kandidátmi sú Hrčka a Mravec

V Petržalke zároveň prebieha pilotné testovanie voľby elektronickým občianskym preukazom.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Voľby, volebná miestnosť
Foto: ilustračné, SITA/Martin Medňanský.
Priebeh volebného dňa v bratislavskej Petržalke je zatiaľ pokojný. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. Petržalka si v doplňujúcich komunálnych voľbách volí nového starostu, kandidátmi sú Ján Hrčka a Juraj Mravec.

„Všetkých 95 volebných okrskov otvorilo miestnosti riadne načas. Tak, ako pri iných voľbách, aj pri týchto sa našli okrsky, do ktorých sa nedostavili členovia, čo sme však promptne vyriešili,“ poznamenala Halašková. Účasť vo voľbách v Petržalke dosahovala predpoludním necelé tri percentá. „Vyššiu účasť očakávame v popoludňajších a večerných hodinách,“ skonštatovala hovorkyňa.

V Petržalke zároveň prebieha pilotné testovanie voľby elektronickým občianskym preukazom. „O tento spôsob voľby zatiaľ nie je veľký záujem a členovia komisii nám hlásia len pár takých prípadov,“ doplnila Halašková.

