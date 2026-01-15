Winkler: Ja nebudem zatvárať nikoho do basy, nie som policajt, prokurátor ani sudca - ROZHOVOR

Svoju energiu, ak bude zvolený za primátora Bratislavy, chce kandidát na tento post Martin Winkler venovať primárne tým projektom, ktoré má v programe.
Ako uviedol v rozhovore pre SITA, nemá však záujem stopnúť tie projekty, ktoré robil súčasný primátor Matúš Vallo, ale ich chce robiť rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie. Venovať sa chce tiež projektom, ktoré má volebnom programe a nie rýpaniu v minulosti a pomste.
„Viete, veľa ľudí sa ma pýta, zavrieš Valla do basy? Ja nebudem zatvárať nikoho do basy, jednak nie som policajt, prokurátor ani sudca a nechcem sa živiť nejakou nenávisťou, chcem budovať, stavať a chcem, aj rád nadviažem na projekty, ktoré už sú rozbehnuté,“ povedal v Štúdiu SITA.
Zadlžovanie Bratislavy
Za jeden z veľkých problémov označil neustále zadlžovanie hlavného mesta. Na konštatovanie, že dlh v percentách kleslo poukázal na to, že rozpočet sa za sedem rokov primátorovania Valla zvýšil zhruba o 100 percent. „Na rok 2026 je rozpočet 760 miliónov, je to jednoznačne najvyšší rozpočet, o viac ako 100 miliónov, ako o rok predtým,“ priblížil.
Čiže to, že Bratislava má málo peňazí je klamstvo, je to stále viac a viac. „Samozrejme, že nikdy nie je dosť, vždy by mohlo byť viac, ale ten príjem výrazne rastie, áno aj z daní, ale aj z podielových daní, teda z daní z nehnuteľností. Aj tie nám nestačia a stále musíme zvyšovať dlh,“ povedal.
Winkler predstavil prvých kandidátov do komunálnych volieb, priblížil aj hlavné priority strany Dunaj – VIDEO, FOTO
Ako priblížil, ten dlh narástol a je to napríklad vidieť na splátkach úrokov, kde sme v roku 2023 platili 1,6 milióna eur a v roku 2026 za tri roky budeme platiť 7,9 milióna eur, čo je päťnásobný nárast, jedna zrekonštruovaná kompletná škola, jedno nové obrovské športovisko len na úrokoch bankových, čiže ja si myslím, že tú špirálu, do ktorej sa rútime treba zastaviť a treba to zastabilizovať.
Winkler pripustil, že nejaké úvery sa môžu zobrať, ale rozumne, nie napríklad na investície v rámci predvolebnej kampane. „Viete, zobrať si úver na výmenu verejného osvetlenia je za mňa v poriadku, je to dobrá investícia, kde sa to vráti naspäť, lebo nebude taká veľká spotreba energií, kde nebude taká údržba, to je perfektná investícia. Zobrať si úver na to, aby sme mohli len niečo vybudovať na predvolebnú kampaň, spraviť za to námestíčko, ktoré malo byť 100-krát lepšie, ale teraz ho narýchlo robím a zoberiem si na to úver, aby som sa mohol pred voľbami pochváliť, tak prepáčte, to je scestné,“ skonštatoval.
(Ne)fungovanie magistrátu
Jeden zo spôsobov ako konsolidovať financie je podľa Winklera aj zmenšenie počtu ľudí v administrácii tak samotného magistrátu, ale aj v mestských podnikoch.
„Bratislava zamestnáva celkovo zhruba 9-tisíc ľudí a to sú aj všetky mestské podniky, čiže vodiči električiek, údržba ciest, OLO atď… Môj plán je znížiť tento počet o tisíc ľudí, ale nie o vodičov, električiek alebo smetiarov, ale tej administratívy, ktorá je tak nafúknutá, že sú tam zamestnaní kamaráti kamarátov, a to rôzne mŕtve duše, ktoré sú tam za odmenu zamestnané, o ktorých som hovoril, čiže keď znížite tento počet do tisíc, tak sa bavme, že ročne sa dá ušetriť zhruba 30 miliónov eur,“ povedal kandidát na post primátora Bratislavy s tým, že na magistráte konkrétne je jeho cieľ znížiť počet ľudí do 30 percent z tisíc na 700.
Na otázku, či by takýto veľký rez neohrozil aj samotné fungovanie magistrátu, súhlasil, že si na to treba dávať pozor. „Ja teraz nejdem bezhlavo vyhadzovať ľudí, treba spraviť audit a zistiť, kde sa dá, kde je na to priestor. A viete, ale tie služby dnes, myslíte, že fungujú dobre? Viete, koľko ľudí mi píše, že proste nedostávajú odpovede od mesta, mesto nedodržiava termíny, tie služby sú dnes mizerné. A nie preto, že je zamestnaných veľa ľudí, ale preto, že sú zle zorganizovaní. Čiže to nie je o počte ľudí,“ uviedol Winkler
Komunikácia mesta podľa Winklera nie je video primátora na sociálnych sieťach. „Komunikácia mesta je, že keď mu napíšete nejaký problém, tak vám včas odpovie a ten váš problém vyrieši. A toto žiaľ nefunguje, a toto určite chcem zmeniť.“ dodal.
Prečo opustil koalíciu, ktorá podporovala Valla?
V rozhovore sa zmienil aj tom, prečo opustil koalíciu, ktorá podporovala súčasného primátora. „No viete, bol som necelý rok, približne rok, členom toho koaličného klubu a videl som viacero veci, s ktorými som vôbec nebol stotožnený,“ začal opisovať svoje dôvody.
Na začiatku sa podľa vlastných slov potreboval pár mesiacov zorientovať. „Potom prišli veci, ako cyklotrasa na Vajanského nábreží, ja som bol v tom čase podpredseda Komisie pre dopravu, a nevedeli sme o tom ani ani slovo, proste nás jednoducho magistrál obišiel a to mi veľmi vadilo, že takúto zásadnú zmenu v doprave nekonzultoval s komisiou dopravy,“ pokračoval.
Ďalší dôvod, ktorý uviedol, bolo hlasovanie o rozpočte, kde bola obrovská rozpočtová diera, ďalší veľký dlh mesta. „Povedal som si, že nie som ochotný za to zahlasovať,“ doplnil.
Za tretie, to podľa jeho slov bolo zásadné navýšenie dane z nehnuteľností. „Takže to boli nejaké dôvody, na základe ktorých som sa rozhodol, že stačilo, vystúpim z tohto klubu a začal som fungovať ako nezávislý opozičný poslanec, začal som pozerať na prsty moci a tá moc bola na magistráte, tak ako v parlamente sú opozičné strany, ja som bol opozícia na magistráte,“ hovorí.
Pripomenul, že do volieb ide s podporou strany Dunaj, ktorá sa chce sústrediť na bratislavskú komunálnu politiku. „Je to zoskupenie šikovných ľudí, ktorým záleží na Bratislave,“ priblížil.
V rozhovore Martin Winkler hovoril aj o tom:
- či väčším počtom mestských policajtov v uliciach sa Bratislavčania budú cítiť bezpečnejšie
- či je protivníkom cyklotrás
- o koľko narástol dlh Bratislavy
- odkiaľ zobrať peniaze na mestské byty
- ako riešiť veľký počet aut v centre mesta
- či chce zvyšovať ceny lístkov v MHD
- ako zabezpečiť aby aspoň jedna lekáreň v meste bola otvorená 24 hodín