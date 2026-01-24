Bytov je málo a sú drahé, Winkler predstavil plán výstavby mestských bytov pre sociálne slabších – VIDEO

Kandidát na primátora Bratislavy a mestský poslanec Martin Winkler v rozhovore pre SITA priblížil, ako si predstavuje výstavbu bytov pre sociálne slabších. Pripustil, že bytov je málo a ich cena je neprimerane vysoká.
Konkrétne lokality pre sociálne bývanie
„Cena bytov je vysoká, lebo keď developeri stavajú nejaký projekt, trvá to extrémne dlho a tá cena sa tým neúmerne zvyšuje,“ skonštatoval. Mestské byty by podľa neho mali byť určené mladým, ale aj zamestnancom škôl či sociálnych služieb.
„Napríklad pri Habánskom mlyne je jeden dom, z ktorého 80 percent vlastní mesto a 20 percent nejaká firma. Mesto by mohlo bez problémov tieto byty zrekonštruovať, opraviť a mohlo by tam byť 42 bytov pre sociálne slabších,“ uviedol Winkler.
Ďalší významný projekt by podľa neho mal vzniknúť v Záhorskej Bystrici. „Mali tam byť sociálne byty, dve sociálne zariadenia, škola a škôlka. Školu mal stavať samosprávny kraj a mesto sociálne byty,“ priblížil kandidát na primátora.
Financovanie a úspory v mestskom rozpočte
„Župa je teraz strašne nahnevaná za to, že prišla o 4 milióny z eurofondov, lebo mesto tam za štyri roky nebolo schopné dotiahnuť základnú infraštruktúru,“ skonštatoval ďalej Winkler a dodal, že celý projekt pre zlý manažment mesta trvá veľmi dlho a stáva sa tak neefektívnym. Protikandidát súčasného primátora priblížil tiež, odkiaľ by v prípade svojho zvolenia zohnal financie na výstavbu ďalších mestských bytov.
„Ušetríme na predražených zákazkách, na počtoch zamestnancov, mesta, budeme efektívnejšie fungovať,“ priblížil Winkler, ktorý pranieroval viacero predražených zákaziek mesta, kde išli podľa neho peniaze „hore komínom.“
Pripustil, že mesto okrem šetrenia musí zvýšiť aj svoje príjmy. „Mám plán, ako zvýšiť príjmy mesta bez toho aby sa zvýšili dane, ale nechcem dávať súčasnému primátorovi rady,“ uzavrel kandidát na primátora.