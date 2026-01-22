Strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky Bratislavy, lídrom sa stal Martin Winkler

Mestská strana Dunaj predstavila svoj program postavený na každodenných problémoch, ktoré Bratislavčania reálne žijú – doprava a zápchy, parkovanie, bezpečnosť, hospodárenie mesta a efektívne fungovanie magistrátu.
Kandidát na primátora Bratislavy a zakladateľ strany Dunaj Martin Winkler. Foto: SITA/Tím Martina Winklera
Bratislavská strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky. Na ustanovujúcom sneme jednomyseľne zvolili za predsedu strany Martina Winklera, a zároveň ho potvrdili ako lídra do najbližších komunálnych volieb a kandidáta na primátora Bratislavy.

Sme tím odborníkov, nezaradených poslancov a ľudí, ktorí dobre poznajú mesto aj problémy Bratislavčanov a sú pripravení pracovať pre Bratislavu pod značkou strany Dunaj,“ uviedol Winkler.

Menej chaosu a viac riadenia

Bratislava podľa strany Martina Winklera potrebuje menej chaosu a viac riadenia. Menej sporov a viac výsledkov, ktoré cítiť na cestách, v uliciach, v službách mesta a v peňaženkách ľudí. Strana Dunaj má ambíciu priniesť do samosprávy praktické riešenia, poriadok a zodpovednosť.

Zároveň plánuje postaviť kandidátku do mestského zastupiteľstva a do miestnych zastupiteľstiev v mestských častiach. Tvoriť ju budú odborníci z praxe a ľudia, ktorí riešia konkrétne témy v konkrétnych štvrtiach.

Program postavený na každodenných problémoch

Mestská strana Dunaj predstavila svoj program postavený na každodenných problémoch, ktoré Bratislavčania reálne žijú – doprava a zápchy, parkovanie, bezpečnosť, hospodárenie mesta a efektívne fungovanie magistrátu. Medzi kľúčové priority patria: fungujúca doprava, reforma a zjednodušenie systému parkovania, bezpečné mesto, rozumné hospodárenie a efektívny magistrát.

Bratislava dnes potrebuje manažérsky prístup a menej výhovoriek. Rozhodnutia musia byť rýchle a zrozumiteľné, projekty dotiahnuté do konca a peniaze míňané účelne – Bratislavčania to musia cítiť v plynulejšej doprave, férovom parkovaní, bezpečnejších uliciach a lepších službách magistrátu,“ doplnil Winkler. Vznik strany Dunaj podporilo viac ako 15-tisíc Bratislavčanov.

