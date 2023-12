Weiss mladší už v roku 2023 nezasiahne do duelov Slovana Bratislava, trápi ho chronický zápal

Už mesiac absentuje v zostave futbalového Slovana Bratislava krídelník Vladimír Weiss mladší a je jasné, že v roku 2023 už do súťažného diania nezasiahne.

Ako uviedol v rozhovore na oficiálnom webe úradujúceho slovenského šampióna, v nasledujúcich týždňoch chce vyvinúť maximum pre doliečenie achilovky, ktorá ho už dlhšie limituje.

Chronický zápal achilovky

„S hlavným trénerom i vedením klubu sme sa dohodli, že už to do konca roka nebudeme siliť. Pokúsim sa dať dokopy tak, aby som v januári mohol na sto percent začať zimnú prípravu,“ povedal 34-ročný Vladimír Weiss mladší.

Kapitána Slovana v tejto sezóne zasiahol do šiestich ligových zápasov, ďalšie štarty pridal v pohárovej Európe. „Trápi ma chronický zápal achilovky. Noha si ešte potrebuje oddýchnuť. Podstupujem rôzne procedúry a robím, čo sa dá, aby som sa mohol v novom roku vrátiť na ihrisko,“ pokračoval.

Sila kolektívu

„Belasí“ sa v Európskej konferenčnej lige kvalifikovali do vyraďovacej časti, v ktorej nechce Vladimír Weiss mladší chýbať. „Snažím sa dať dokopy, akokoľvek sa dá. Na druhej strane, nedá sa hrať futbal donekonečna v nejakom diskomforte. Preto v januári uvidíme, ako na tom budem, a čo bude ďalej. Verím, že to bude v poriadku a na jarnú časť budem k dispozícii. Zostávam pozitívne naladený,“ poznamenal.

Prezradil tiež, že so záujmom sleduje výkony spoluhráčov. „Som veľmi rád, že chalanom sa darí. Ukazujú silu nášho kolektívu, o ktorej som hovoril už dávnejšie. Verím, že vyhrajú tri zostávajúce zápasy do konca roka. Od jari budem robiť všetko pre to, aby som im opäť pomohol na ihrisku. Rovnako ďakujem našim fanúšikom, ktorí ma motivujú k návratu. Na autogramiáde pred zápasom s Košicami, keď som bol kvôli zraneniu dosť psychicky dole, mi množstvo detí a našich malých fanúšikov dodalo neskutočnú energiu,“ uzavrel.