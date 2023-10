Slovan vyhral šláger v Trnave, tréner Weiss vyzdvihol úroveň zápasu (video+foto)

V nedeľňajšom šlágri 11. kola najvyššej slovenskej súťaže 2023/2024 medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava sa z dôležitého víťazstva tešili hostia z hlavného mesta. Tí na trávniku odvekého rivala triumfovali 2:1 a napriek tomu, že majú zápas k dobru, vyšvihli sa s 23 bodmi na 1. miesto o skóre pred AS Trenčín.

Bojovný a taktický duel

Obe mužstvá nastúpili prakticky v identickom rozostavení, čo spôsobilo, že fanúšikovia videli bojovný a taktický duel s množstvom súbojov.

„V tomto som cítil, že nás Slovan trochu prevyšuje, preto sme v druhom polčase zmenili rozostavenie, aby sme tú zrkadlovosť zmenili a dostali sa do hry. Po štandardke sme zbytočne prepadli pri ‚brejku‘ a prehrávali sme. Našťastie sme sa dostali rýchlo späť. Bol to z môjho pohľadu taký remízový zápas, hoci Slovan mal tých situácií viac, nakoniec to rozhodol exportný gól,“ povedal po stretnutí podľa webu Spartaka domáci kouč Michal Gašparík ml.

Hostia viedli v Trnave od 64. minúty, keď Juraj Kucka po rýchlom protiútoku centrom presne našiel Aleksandara Čavriča a ten sa zblízka nepomýlil. Zakrátko však parádnou strelou rozjasal domáce publikum slovinský stredopoliar Adrian Željkovič. Rozhodnutie priniesla 76. minúta, keď sa niekdajší hráč Spartaka Lucas Lovat oprel do lopty a tá skončila v pravej „šibenici“ domácej bránky.

Weiss st. vyzdvihol úroveň zápasu

Trénera Spartaka mrzelo, že jeho mužstvo nezískalo aspoň bod. Cítil, že hráči boli pred duelom proti Slovanu vo forme.

„Narazili sme na kvalitný a tvrdý Slovan, lepší v súbojoch, čo bolo kľúčové. Nikto z našich dnes neurobil nič navyše. Keď hráte zrkadlovo, systémovo sa nedá sa presadiť, treba zobrať niečo na seba. To sme tam nemali a to sa dnes ukázalo,“ dodal 41-ročný lodivod „andelov“.

Jeho náprotivok z bratislavskej lavičky Vladimír Weiss st. vyzdvihol úroveň stretnutia. Ľudia na štadióne aj pri televízii podľa neho videli vynikajúci futbal.

„Prvý polčas taktický duel, druhý polčas sme boli lepším mužstvom, dali sme o gól viac a preto sme vyhrali. Myslím si, že hrali najlepšie dve mužstvá v lige. Pri všetkej úcte k iným mužstvám, kvalita sa prejaví aj v tabuľke. Dnes to malo svoju úroveň, aj diváci aj hra. Videli sme nádherné góly, budem však hodnotiť svojich hráčov. Výborný výkon od Čavriča, Barseghjana či Borjana. Vedeli sme, že v Trnave musíme behať, hrať zodpovedne. Gratulujem aj súperovi, mám s Trnavou dobré vzťahy, rovnako ako s trénerom Gašparíkom,“ skonštatoval tréner Slovana, ktorý teraz musí preladiť na Európsku konferenčnú ligu, v ktorej slovenský majster vo štvrtok nastúpi na pôde francúzskeho Olympique Lille.