Američania v Ženeve tlačil na Kyjev, aby napriek námietkam pristúpil na dohodu

Spojené štáty počas víkendových rokovaní v Ženeve tlačili na Ukrajinu, aby prijala ich návrhy na ukončenie vojny s Ruskom napriek námietkam Kyjeva, že mierový plán je voči Moskve príliš ústretový. Pre agentúru AFP to povedal vysokopostavený predstaviteľ oboznámený s rokovaniami.

Podľa zdroja, ktorý si neželal byť menovaný, sa Washington síce priamo nevyhrážal zastavením pomoci, ak Kyjev návrh odmietne, no Ukrajina chápe, že takáto možnosť existuje.

Neprijateľné požiadavky

Americký plán by znamenal, že Ukrajina fakticky odovzdá Doneckú a Luhanskú oblasť Rusku a výrazne zníži veľkosť svojej armády, čo sú požiadavky, ktoré Kyjev označil za neprijateľné.

Nechápeme, prečo Washington tak súri s uzavretím dohody, no všetci sú za ukončenie vojny, ak existuje reálna možnosť,“ uviedol zdroj blízky rokovaniam.

USA nekomunikuje s oboma stranami rovnako

Washington odmieta tvrdenia, že prezident Donald Trump vo svojom úsilí ukončiť vojnu uprednostňuje Rusko. „Myšlienka, že Spojené štáty americké nekomunikujú s oboma stranami rovnako s cieľom ukončiť vojnu, je úplný a absolútny nezmysel,“ povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová novinárom.

