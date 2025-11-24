Zelenskyj ocenil pokrok počas rokovaní. Na ukončenie vojny na Ukrajine je však potrebné viac, zdôraznil

Ukrajinský prezident však zdôraznil, že na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine je potrebné viac.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: archívne, SITA/AP.
Kremeľ v pondelok oznámil, že nebol informovaný o výsledkoch víkendových rokovaní medzi predstaviteľmi USA, Ukrajiny a Európy v Ženeve, ktoré sa týkali amerického mierového plánu pre Ukrajinu.

Nedostali sme žiadne informácie,“ uviedol kremeľský hovorca Dmitrij Peskov s tým, že Moskva vie o „úpravách“ amerického plánu na ukončenie konfliktu s Kyjevom, ktorý predtým privítala.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok, ocenil „dôležité kroky“, ktoré sa podarilo dosiahnuť na ženevskej schôdzke s predstaviteľmi USA a Európskej únie (EÚ), no zdôraznil, že na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine je potrebné viac.

V krokoch, ktoré sme koordinovali s americkou stranou, sa nám podarilo zachovať mimoriadne citlivé body,“ povedal na virtuálnej konferencii vo Švédsku. Dodal však, že „na dosiahnutie skutočného mieru je potrebné viac“.

