S akýmkoľvek plánom na ukončenie vojny na Ukrajine musí súhlasiť Európa, vyhlásil Merz

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že Európa musí súhlasiť s akýmkoľvek plánom na ukončenie vojny na Ukrajine.
„Je pre nás dôležité, že pre Ukrajinu nemôže existovať žiadny mierový plán, ak nedáme súhlas s otázkami, ktoré ovplyvňujú európske záujmy a európsku suverenitu,“ povedal Merz novinárom v angolskom hlavnom meste Luanda, kam prišiel na samit európskych a afrických lídrov.
Ženevské rokovania o ukončení vojny na Ukrajine Nemecko v pondelok privítalo. „Veľmi pozitívne vnímame, že sa konečne opäť dosahuje pokrok a vítame skutočnosť, že sa veci posúvajú vpred,“ povedal novinárom v Berlíne hovorca vlády Sebastian Hille.
Britský premiér Keir Starmer tiež privítal „významný pokrok“ počas víkendových rokovaní o mieri na Ukrajine. „Premiér samozrejme víta významný pokrok dosiahnutý na včerajších stretnutiach medzi USA a Ukrajinou v Ženeve,“ povedal Starmerov hovorca a dodal, že „existuje niekoľko nevyriešených otázok“, o ktorých sa bude diskutovať v „najbližších dňoch a týždňoch“.