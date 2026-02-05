Washington a Moskva obnovia vojenský dialóg na vysokej úrovni po vypršaní jadrovej dohody

Spojené štáty a Rusko sa dohodli na obnovení vojenského dialógu na vysokej úrovni medzi armádami oboch krajín. Oznámil to vo štvrtok Pentagón len niekoľko hodín po tom, ako vypršala platnosť poslednej dohody obmedzujúcej ich jadrové arzenály.
Moskva už predtým uviedla, že po skončení dohody New START sa viac necíti viazaná limitmi na počet nasadených jadrových hlavíc, čo formálne uvoľnilo ruky obom stranám od viacerých obmedzení.
Stabilita a mier
„Udržiavanie dialógu medzi armádami je dôležitým faktorom globálnej stability a mieru, ktoré možno dosiahnuť len prostredníctvom sily, a zároveň poskytuje priestor pre väčšiu transparentnosť a deeskaláciu,“ uviedlo vo vyhlásení veliteľstvo amerických síl v Európe.
Strach z Číny
Obnovenie vojenských kontaktov, ktoré boli prerušené v roku 2021, podľa velenia nasleduje aj po „produktívnom a konštruktívnom pokroku“ na mierových rokovaniach o Ukrajine v Abú Zabí. Na nich sa zúčastnili osobitný vyslanec prezidenta Donalda TrumpaSteve Witkoff aj jeho zať Jared Kushner.
Aktivisti a odborníci na kontrolu zbrojenia upozorňujú, že zánik poslednej veľkej jadrovej dohody môže rozpútať nové preteky v zbrojení medzi dvoma najväčšími jadrovými veľmocami sveta a zároveň povzbudiť Čínu k ďalšiemu rozširovaniu vlastného arzenálu.