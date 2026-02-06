USA a Rusko sa zhodujú na potrebe jadrových rokovaní, potvrdil Kremeľ. Mali by však zahŕňať aj Čínu, Britániu a Francúzsko

Rusko a Spojené štáty sa zhodujú, že je potrebné obnoviť rokovania o jadrových zbraniach, uviedol v piatok Kremeľ potom, ako vo štvrtok vypršala posledná zmluva obmedzujúca jadrové arzenály oboch krajín.
„Existuje zhoda – a diskutovalo sa o tom aj v Abú Zabí –, že obe strany budú konať zodpovedne a uznávajú potrebu čo najskôr začať rokovania o tejto otázke,“ povedal hovorca KremľaDmitrij Peskov v súvislosti so skončením platnosti bilaterálnej dohody New START.
Dve najväčšie jadrové mocnosti už vo štvrtok oznámili, že plánujú obnoviť vojenský dialóg na najvyššej úrovni. Washington tiež vyhlásil, že do rozhovorov o budúcej jadrovej dohode by sa mal zapojiť aj Peking vzhľadom na rýchlo rastúce čínskej jadrové kapacity. Čína svoju účasť v tejto fáze odmietla.
Peking neplánuje účasť na rokovaniach o novej jadrovej dohode. Aktivisti varujú pred rozširovaním čínskeho jadrového arzenálu
Rusko v reakcii na požiadavku USA v piatok uviedlo, že rokovania by sa mali týkať aj Veľkej Británie a Francúzska, ktoré tiež disponujú jadrovými zbraňami.
„Rusko by sa takého procesu zúčastnilo, ak by sa doň zapojili aj Veľká Británia a Francúzsko, ktoré sú vojenskými spojencami USA v NATO, ktoré sa samo označuje za jadrovú alianciu,“ povedal Konferencii o odzbrojení v Ženeve ruský veľvyslanec pri ženevskom sídle Organizácie Spojených národov (OSN)Gennadij Gatilov.