Župani sa nezhodli s Palkovičom na zrušení tretiny detských pohotovostí, situácia je zlá po celom Slovensku

Predstavitelia samosprávnych krajov nenašli s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom zhodu na zrušení tretiny detských pohotovostí na Slovensku.

Ako po rokovaní s predstaviteľmi združenia samosprávnych krajov SK8 uviedol minister zdravotníctva, situácia s prevádzkou detských pohotovostí je zlá po celom Slovensku. Uvedomuje si pritom, že nejde o populárne opatrenie.

„Pre nás je dôležitý aj občan, aj pediatri,“ povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Ministerstvo zdravotníctva požiadavkám žúp nevyhovelo. Samosprávne kraje pošlú k navrhovanej vyhláške svoje pripomienky a ministerstvo zdravotníctva ich po skončení pripomienkového konania vyhodnotí.

Od augusta tohto roka do začiatku novembra budúceho roka by malo na Slovensku postupne zaniknúť 21 pevných bodov detských pohotovostí. Zo súčasných 61 bodov by malo ísť o zníženie na konečných 40 bodov. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.