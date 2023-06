Na Slovensku má pre nedostatok pediatrov zaniknúť 21 detských pohotovostí, dotkne sa to týchto regiónov

Od augusta tohto roka do začiatku novembra budúceho roka by malo na Slovensku postupne zaniknúť 21 pevných bodov detských pohotovostí. Zo súčasných 61 bodov by malo ísť o zníženie na konečných 40 bodov.

Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.

Šesť už teraz nie je v prevádzke

Ako upozorňuje rezort zdravotníctva, z 21 pevných bodov už v súčasnosti nie je v prevádzke šesť bodov. Zvyšným 15 bodom detských pohotovostí sa do novembra budúceho roka skončí platnosť ich povolenia. Rezort zdravotníctva tak nebude vstupovať do už vydaných a platných povolení na prevádzkovanie pevného bodu detskej pohotovosti.

K 2. júlu budúceho roka sa majú vyradiť pevné body desiatich detských pohotovostí v Košiciach-okolí, Ružomberku, Sabinove, Galante, Medzilaborciach, Myjave, Námestove, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch a Senici.

Od 2. novembra budúceho roka by sa mali zrušiť pevné body piatich detských ambulancií v Dubnici, Kráľovskom Chlmci, Partizánskom, Pezinku a Šali.

Riešenie neudržateľnej situácie

Rezort zdravotníctva chce týmto krokom udržať dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby so súčasnými nedostatočným personálom. Plánuje koncentrovať kapacity primárnych pediatrov do funkčných celkov s minimálnym dopadom na dostupnosť pacientov.

„Hlavným parametrom navrhovanej zmeny je vytvorenie funkčných pohotovostí pre deti a dorast z pohľadu dostatočného počtu slúžiacich lekárov s tým, že lekári slúžiaci v pevných bodoch, ktoré majú byť návrhom zrušené, budú naďalej slúžiť v pevnom bode s pridaním spádových území,“ tvrdí rezort zdravotníctva.