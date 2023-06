Rušenie detských pohotovostných služieb by mohlo viesť aj k odchodom pediatrov, ANS už registruje prvý taký prípad

Plánované rušenie niektorých detských ambulantných pohotovostných služieb (APS), ale aj skrátenie času ich poskytovania môže mať dopad na dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

V reakcii na návrh ministerstva zdravotníctva to po stredajšom rokovaní Rady Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) v Dražkovciach pri Martine vyhlásil jej prezident Marián Petko.

Prvý prípad z trebišovskej nemocnice

„Stále sa hovorí len o tom, že na detských pohotovostiach slúžia starší lekári. Musím však povedať, že aj na detských oddeleniach slúžia starší lekári, ktorí by v prípade rušenia detských pohotovostí museli prevziať starostlivosť o detských pacientov. Je vysoko pravdepodobné, že by to odmietli a mohlo by to viesť aj k odchodom týchto lekárov z nemocníc,“ poznamenal Petko s tým, že registrujú už prvý prípad z trebišovskej nemocnice.

Podľa jeho slov sa lekári na detských oddeleniach starajú o vážne stavy, majú na starosti zároveň novorodenecké oddelenie a nemôžu odchádzať riešiť detských ambulantných pacientov.

Môžu liečiť len dospelých pacientov

Argumentáciu, že rodičia s deťmi budú môcť pri redukcii detských pohotovostných služieb využiť urgentné príjmy, považuje Petko za scestnú.

„Na Slovensku sú funkčné len štyri detské urgentné príjmy – v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach. Na dospelých urgentných príjmoch nemôžu liečiť deti. Tam sú atestovaní internisti, ktorí môžu liečiť len dospelých pacientov a nedajú sa zatvoriť do väzenia za to, že budú riešiť niečo, s čím nemajú skúsenosti,“ dodal Petko.