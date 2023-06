Detská pohotovosť v Piešťanoch sa má rušiť, najbližšia je až v Trnave

Nesúhlasné stanovisko k zámeru ministerstva zdravotníctva zrušiť ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast v Piešťanoch adresovali ministrovi zdravotníctva Michalovi Palkovičovi riaditeľ Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch Miroslav Jaššo a primátor Piešťan Peter Jančovič.

Zrušenie detskej pohotovosti by podľa nich znamenalo, že detskí pacienti by museli v prípade potreby navštevovať pohotovosť v Trnave. Mohlo by to tiež spôsobiť komplikácie na urgentnom príjme piešťanskej nemocnice. V súčasnosti detská pohotovosť v Piešťanoch slúži pre pacientov z okresov Piešťany a Hlohovec.

Oddelenie by ostalo bez lekára

„Keďže cestovať s chorým dieťaťom na vyšetrenie do ambulancie vzdialenej cca 40 km môže byť v niektorých prípadoch veľmi problematické až život ohrozujúce, predpokladáme, že detskí pacienti budú navštevovať urgentný príjem. V rámci ústavnej pohotovostnej služby slúži na detskom oddelení našej nemocnice jeden lekár. Tento by musel poskytovať služby nielen hospitalizovaným pacientom, ale v prípade potreby bude privolaný o tri poschodia nižšie na urgentný príjem za účelom vyšetrenia dieťaťa,“ uvádzajú v spoločnom stanovisku predstavitelia piešťanskej nemocnice a mesta.

Zároveň upozorňujú, že v prípade väčšieho počtu ambulantných pacientov by zostalo detské oddelenie bez lekára možno aj niekoľko hodín. Zrušenie ambulantnej pohotovostnej služby v Piešťanoch, ktoré sú jedným z najvýznamnejších centier turizmu na Slovensku, bude podľa riaditeľa nemocnice Jašša aj primátora Jančoviča znamenať zníženie kvality doteraz samozrejmých služieb pre obyvateľov, ale aj zníženie komfortu pre návštevníkov mesta a regiónu.

Detské pohotovosti budú vyradené

Ministerstvo zdravotníctva plánuje od 2. júla 2024 vyradiť desať detských pohotovostí a od 2. novembra 2024 ďalších päť, dôvodom je nedostatok pediatrov.

K 2. júlu majú byť vyradené pevné body desiatich detských pohotovostí v Košiciach-okolí, Ružomberku, Sabinove, Galante, Medzilaborciach, Myjave, Námestove, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch a Senici.

Od 2. novembra budúceho roka majú skončiť pevné body piatich detských ambulancií v Dubnici, Kráľovskom Chlmci, Partizánskom, Pezinku a Šali.

Rezort zdravotníctva chce týmto krokom udržať dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby so súčasným nedostatočným personálom. Plánuje koncentrovať kapacity primárnych pediatrov do funkčných celkov s minimálnym dopadom na dostupnosť pacientov.