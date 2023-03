Zdravotnícki záchranári peniaze z plánu obnovy na nové sanitky nedostanú, od Hegera žiadajú vyvodenie zodpovednosti

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov je znepokojená tým, že pôvodne vyčlenené prostriedky v pláne obnovy na obnovu vozového parku záchrannej zdravotnej služby nakoniec do záchraniek neprídu.

Komora tak reagovala na stredajšiu tlačovú besedu dočasne povereného premiéra a súčasne dočasne povereného ministra zdravotníctva Eduarda Hegera. Ten oznámil, že prostriedky pôjdu na výstavbu a rekonštrukciu regionálnych nemocníc.

V pláne obnovy, ktorý schválila v apríli 2021 slovenská vláda, sa vyčlenili milióny eur na obstaranie 158 sanitných vozidiel, 30 vozidiel tzv. rendez-vous a deväť vozidiel na zásahy pri hromadných udalostiach.

Zmluvy ani nepodpísali

Od apríla 2021 do januára 2023 ministerstvo zdravotníctva zodpovedné za túto investíciu nevykonalo podľa komory takmer žiadne kroky, ktoré by mohli viesť k úspešnému zvládnutiu tejto obnovy vozového parku záchraniek.

Vláda nakoniec až 25. januára 2023 určila ako priamych prijímateľov tejto investície Záchrannú zdravotnú službu Bratislava a Záchrannú službu Košice.

Dodnes však s nimi ministerstvo zdravotníctva pravdepodobne podľa komory ani nepodpísalo zmluvy o poskytnutí prostriedkov z plánu obnovy.

„Vozový park v štátnych záchrankách tieto vozidlá potreboval ako soľ. Slovensko vyčlenilo v plánu obnovy viac ako 20 miliónov eur, Brusel ich schválil a niekto po dvoch rokoch nič nerobenia zistí, že sa sanitky a ďalšie vozidlá už nestihnú obstarať. Toto sa skutočne môže stať asi len na Slovensku,“ hovorí prezident komory záchranárov František Majerský.

Nestíhali obstarať vozidlá

Zástupcovia komory pritom podľa jej vyjadrení upozorňovali na neplnenie plánu obnovy už v januári 2021.

Premiér Heger síce dôvod prostriedkov zo záchraniek do nemocníc detailne nekomentoval, no podľa informácií komory je za tým práve nemožnosť stihnúť verejné obstarávanie do konca roka 2024, dokedy mali byť vozidlá podľa plánu obnovy záväzne dodané.

„Naznačil to v utorok v rozhovore pre jeden slovenský denník aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič,“ uvádza komora vo svojom stanovisku.

Komora vyzvala Hegera, aby situáciu vysvetlil, aby pomenoval konkrétnych vinníkov zmarenia tejto investície a vyvodil hmotnú zodpovednosť.