Spätné vypisovanie ani odklad elektronických "péeniek" nebude, poslanci OĽaNO so svojím návrhom neuspeli

Vypisovanie dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) lekármi sa od začiatku júla tohto roka nespresní.

Parlament totiž neposunul do druhého čítania návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za hnutie OĽaNO Monika Kavecká, Marek Šefčík a Anna Záborská.

PN-ky štyri dni dozadu

Ošetrujúci lekár podľa tohto návrhu mohol vystaviť dočasnú PN aj spätne. „V mnohých prípadoch vznikajú objektívne skutočnosti, na základe ktorých sa pacient nevie dostaviť k svojmu ošetrujúcemu lekárovi, avšak jeho zdravotný stav vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť,“ zdôvodnili poslanci.

Ošetrujúci lekár podľa neúspešného návrhu mohol spätne uznať osobu za dočasne PN najviac štyri kalendárne dni. Ak uplynuli viac ako štyri kalendárne dni, ošetrujúci lekár mohol spätne uznať osobu za dočasne PN len na základe súhlasu posudkového lekára.

Ošetrujúci lekár mal mať možnosť ukončiť dočasnú PN v rozsahu piatich kalendárnych dní pred alebo po vykonaní záznamu v elektronickom zázname.

„Zabezpečí sa tým dostatočný priestor pre ošetrujúceho lekára, ktorému bude umožnené nastaviť ukončenie dočasnej PN aj po dni, kedy bolo vykonané kontrolné vyšetrenie, s prihliadnutím na zdravotný stav pacienta,“ uviedli poslanci za hnutie OĽaNO.

Odklad o jeden rok

Poslanci tiež navrhovali lekárom o jeden rok predĺžiť možnosť vystavovať potvrdenie o dočasnej PN v papierovej podobe. Podľa platného zákona budú ošetrujúci lekári od 1. júna tohto roka povinní vystavovať PN už len elektronicky.

Poslanci za hnutie OĽaNO navrhovali, aby povinnosť pre lekárov vystavovať PN už len elektronicky platila až od 1. júna budúceho roka.

„V súčasnosti ešte nie sú všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zapojení do elektronického systému, mohli by nastávať situácie, keď ošetrujúci lekár nebude vedieť vystaviť elektronický záznam o dočasnej práceneschopnosti, čo by následne viedlo k ďalším aplikačným problémom,“ argumentujú poslanci.

Posunutím tejto povinnosti o jeden rok by sa podľa nich vytvoril dostatočný časový priestor pre pripojenie sa do elektronického systému a zabezpečenie efektívneho manažmentu pacienta, ktorého zdravotný stav bude vyžadovať uznanie za osobu dočasne PN.