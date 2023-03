Na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc pôjde o 22 miliónov eur viac, oznámil Heger a projekt Rázsochy je vraj v procese

Na výstavbu a rekonštrukciu regionálnych nemocníc nakoniec pôjde o 22 miliónov eur viac. Na tlačovej besede to uviedol dočasne poverený premiér a súčasne dočasne poverený minister zdravotníctva Eduard Heger. Rezort zdravotníctva totiž upustil od zámeru vynaložiť túto sumu z plánu obnovy na vozový park záchranných služieb. Táto suma sa podľa Hegera lepšie využije pri výstavbe a rekonštrukcii nemocníc v regiónoch.

Výstavba a rekonštrukcia nemocníc

„Záchranky majú v platbách za zdravotnú starostlivosť aj časť, z ktorej si obnovujú svoj vozový park, preto sme upustili od investovania do ich vozového parku a peniaze presúvame na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc,“ povedal Heger.

K pôvodným 212 miliónom eur určeným na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v regiónoch tak pribudne ďalších 22 miliónov eur. „Pri tých žiadostiach, ktoré sú v poriadku, budúci týždeň podpíšeme zmluvy,“ povedal Heger.

Rezort zdravotníctva tiež podľa neho uvoľní finančné prostriedky na vybudovanie 21 nových ambulancií, ktoré pribudnú do ambulantnej siete.

Financovanie ambulancií

Ministerstvo tiež pracuje na vyhláške k financovaniu ambulancií, ktorou sa má prerozdeliť sľúbená suma 283 miliónov eur. Vyhláška podľa Hegera stanoví konkrétne sumy, ktoré budú musieť poisťovne hradiť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ide podľa neho o komplexnú vyhlášku, ktorú rezort ešte dolaďuje a mal by ju predstaviť koncom tohto týždňa.

Premiér Heger zopakoval, že záväzok výstavby nemocnice Rázsochy platí. Na ministerstve zdravotníctva je podľa neho vyskladaný tím ľudí, ktorý sa naplno venuje výstavbe tejto nemocnice.

Projekt nemocnice Rázsochy

Nový štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Palkovič uviedol, že projekt nemocnice Rázsochy je v procese schvaľovania dokumentačnej časti. „Je treba ukončiť dokumentačnú analýzu, či všetky subjekty budú vyhodnotené pozitívne,“ povedal Palkovič a dodal, že sa odhalili aj nedostatky, ktoré je povinný zhotoviteľ odstrániť do 20 dní.

„V tejto agende bola podpísaná časť, ktorá pripravuje dokumentačný podklad. Bez toho by bol proces úplne zastavený,“ uzavrel Palkovič. Harmonogram výstavby nemocnice Rázsochy by mal byť hotový do konca tohto týždňa.