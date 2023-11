Zavedenie maximálnych čakacích lehôt na operácie nepripravili nominanti hnutia OĽaNO, tvrdí ministerka Dolinková

Zdravotné poisťovne nemajú k dispozícii dáta, na základe ktorých by sa mohli od začiatku budúceho roka zaviesť pre pacientov maximálne čakacie lehoty na operácie.

Zavedenie čakacích lehôt bude skôr

V diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť to uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Upozornila na to, že za posledné dva roky rezort zdravotníctva pod vedením nominantov hnutia OĽaNO v tejto oblasti neurobil žiadne posuny.

„Zdravotné poisťovne ma ubezpečili, že tieto dáta nemáme,“ povedala. Pripúšťa však, že maximálne čakacie lehoty na operácie sa pre pacientov zavedú skôr ako o rok.

„Akékoľvek emotívne vystúpenie je len vytĺkaním si politického kapitálu,“ zdôraznila. Dodala, že za štyri týždne vo funkcii ministerky zdravotníctva musí naprávať chyby, ktoré nastali za minulého vedenia rezortu.

Komunikácia nemocníc s poisťovňami

„Ide o základné právo pacienta, ktoré tu malo byť už od začiatku,“ povedal v relácii exminister zdravotníctva Marek Krajčí (hnutie Slovensko). O tom, aká je prijateľná dĺžka čakania na jednotlivé operácie, podľa neho rozhodovali odborníci.

Upozornil na to, že softvér, na základe ktorého komunikujú nemocnice so zdravotnými poisťovňami, na Slovensku pri niektorých diagnózach funguje už od roku 2009. „Sú diagnózy, ktoré sa reportujú už od roku 2009,“ povedal Krajčí. Podľa neho si ministerka zdravotníctva pri odklade maximálnych čakacích lehôt na operácie „našla dôvody, ako sa to nedá urobiť“.

Parlament v stredu definitívne schválil návrh ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej, aby sa o jeden rok odsunul pre pacientov dôležitý nárok.

Platiť mal od začiatku budúceho roka

Od začiatku budúceho roka mali mať pacienti garantované maximálne čakacie lehoty pri približne 700 operáciách. Ak by zdravotné poisťovne tieto maximálne čakacie lehoty pre svojich poistencov nezabezpečili, museli by im preplatiť operáciu v súkromnej klinike alebo v zahraničí.

Tento nárok pre pacientov do legislatívy presadil exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Odsunutie tohto nároku na 1. január 2025 poslanci schválili v zrýchlenom legislatívnom konaní.

Rezort zdravotníctva v novele zákona reaguje na potrebu oddialenia dátumu vzniku nároku pacienta na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k čakacím listinám. Podľa ministerstva zdravotníctva je to k 1. januáru budúceho roka v prvom roku zberu čakacích listín technicky, procesne a organizačne nevykonateľné.