Dolinková pripravuje aj reformu ambulantného sektora, maximálne čakacie lehoty na operácie možno zavedie skôr

Ministerstvo zdravotníctva popri reforme nemocníc pripravuje aj optimalizáciu ambulantnej siete. Na konferencii o informačných technológiách a inováciách Jesenná ITAPA 2023 to uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Podľa nej je potrebné zaviesť nový katalóg zdravotníckych výkonov pre ambulantný sektor a zreálniť financovanie ambulancií.

„Potrebujeme zreálniť platby pre ambulantný sektor,“ povedala. Upozornila na to, že by mal štát podporiť aj vznik špecializovaných ambulancií.

Odklad maximálnych čakacích lehôt na operácie

Šéfka rezortu sa vyjadrila aj k ročnému odkladu maximálnych čakacích lehôt na operácie, ktorý už schválil parlament. „Ak dáta vieme implementovať skôr, spustili by sme to aj počas budúceho roka,“ uviedla.

Upozornila na to, že dva roky sa nezbierali dáta na to, aby sa mohli zaviesť maximálne čakacie lehoty na operácie. V samotnej reforme nemocníc chce pokračovať, keďže ide o jeden z míľnikov plánu obnovy.

„Nie je dôvod zastaviť celý proces,“ zdôraznila. Podľa nej však popri tom treba zastabilizovať ambulantný sektor. Jej aktuálnou úlohou je vyrokovať na budúci rok čo najviac peňazí pre zdravotníctvo.

Nová ministerka zdravotníctva sa chce zamerať aj na digitalizáciu v rezorte, najmä na projekt ezdravie. „Treba sa pozrieť na ezdravie ako celok a sfunkčniť ho,“ povedala.

Rezort zdravotníctva v novele zákona reaguje na potrebu oddialenia dátumu vzniku nároku pacienta na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k čakacím listinám. Podľa ministerstva zdravotníctva je to k 1. januáru budúceho roka v prvom roku zberu čakacích listín technicky, procesne a organizačne nevykonateľné.

Zlyhanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Novela zákona má tiež predísť zlyhaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v niektorých oblastiach Slovenska od 1. januára budúceho roka.

Napriek povinnosti vyplývajúcej zo zákona rozhodnúť o podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydať prvý zoznam kategorizovaných nemocníc do 31. decembra 2022, ministerstvo zdravotníctva nerozhodlo o zaradení všetkých nemocníc vydaním rozhodnutia, ktoré spĺňa všetky zákonom kladené náležitosti rozhodnutia.

„Vo vzťahu k nezaradeným všeobecným a špecializovaným nemocniciam, ktoré sú v prvej podmienenej kategorizácii uvedené ako nemocnice I. úrovne, vydalo ministerstvo zdravotníctva len písomné listiny označené ako „Informačný list“, s ktorými nie sú spojené právne účinky a nemožno tieto informačné listy de iure považovať za rozhodnutia,“ upozorňuje ministerstvo.

Ak tieto nemocnice nebudú do 1. januára budúceho roka zaradené do prvého zoznamu kategorizovaných nemocníc, môže to podľa rezortu znamenať významný zásah do dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v určitých oblastiach Slovenska.

„Uvedenú chybu je potrebné napraviť úpravou zákona tak, aby sa mohli vydať rozhodnutia, čím sa nepochybne docieli zabezpečenie kontinuity a dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v želanom rozsahu a kvalite,“ uviedol rezort.