Komora medicínsko-technických zdravotníkov nesúhlasí s vyplácaním stabilizačných príspevkov len vybraným profesiám

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vyjadrila nesúhlas s rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR, podľa ktorého budú stabilizačné príspevky vo výške 250 eur vyplácané len vybraným skupinám zdravotníckeho personálu.
Komora tento krok vníma ako nespravodlivý voči ostatným zdravotníckym profesiám, ktoré sa podľa nej rovnako podieľajú na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti.
Komora vyjadrila nesúhlas so selektívnym odmeňovaním
Podľa komory zdravotníctvo funguje ako tímová spolupráca, v rámci ktorej má každá profesia svoj nezastupiteľný význam. Selektívne odmeňovanie len časti pracovníkov môže podľa nej narušiť dôveru a rovnováhu v zdravotníckych kolektívoch. Medzi profesie, ktoré sa v návrhu nenachádzajú, patrí napríklad technický a administratívny personál, laboranti, rádiologickí technici, sanitári, praktické sestry či nutriční terapeuti.
Komora zároveň informovala, že počas jedného dňa prijala desiatky podnetov od zdravotníkov, ktorí neboli zaradení medzi poberateľov príspevku. Tí podľa jej vyjadrenia vnímajú opatrenie ako nedostatočné uznanie ich práce a vyjadrujú nespokojnosť s takýmto rozdelením.
Výzva ministerstvu zdravotníctva
Z pohľadu komory by sa téma odmeňovania zdravotníckeho personálu mala riešiť v spolupráci s odborovými organizáciami, ktoré zastupujú celé spektrum profesií. Ignorovanie niektorých z nich môže podľa nej pôsobiť neprofesionálne a zanechávať dojem, že niektoré zdravotnícke povolania sú menej dôležité.
Komora preto vyzvala Ministerstvo zdravotníctva SR, aby do rokovaní o stabilizačných opatreniach prizvalo všetkých relevantných zástupcov zdravotníckych profesií, vrátane Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb. Zároveň upozorňuje, že skutočná stabilita systému nie je výsledkom jednorazových finančných stimulov, ale dlhodobo férového a systémového prístupu k odmeňovaniu.
Komora plánuje naďalej monitorovať vývoj situácie a informovať svojich členov aj verejnosť o reakcii rezortu. Zdôrazňuje, že rovnosť v odmeňovaní, rešpekt k práci všetkých zdravotníkov a dôstojné podmienky sú nevyhnutné pre udržanie funkčného a stabilného systému zdravotnej starostlivosti.