Predĺženie nôh či zväčšenie penisu. Drastické zákroky, ktoré neodporúča ani plastický chirurg

Technologický pokrok a rastúci tlak na dokonalý vzhľad posúvajú hranice toho, čo sú ľudia schopní podstúpiť. Kým kedysi stačil botox, zväčšenie pŕs či pier, dnes sa niektorí odhodlávajú k šialeným zákrokom, ako napríklad predĺženie nôh či zväčšenie penisu.
Chirurgické zákroky, ktoré by ešte donedávna pôsobili ako sci-fi, sú dnes realitou. Hovorí sa, že za krásu sa platí. V týchto prípadoch však aj vlastným zdravím. Plastický chirurg Andrej Divok pre agentúru SITA vysvetlil, ako tieto zákroky prebiehajú a aké sú ich riziká.
Predĺženie nôh a vážne komplikácie
Predlžovanie nôh je zákrok, ktorý má podľa slov plastického chirurga pôvod v ortopédii a používal sa najmä u ľudí, ktorí mali po úrazoch či vrodených vadách rozdielnu dĺžku končatín. Ako podotkol, pri estetickom využití ide skôr, hlavne v našich končinách, o raritu.
Pre falošný ideál krásy môžu niektoré ženy trpieť, upozorňuje psychologička
„Zákrok prebieha tak, že sa kosť (zvyčajne stehenná alebo holenná) chirurgicky prereže a vloží sa do nej špeciálny vnútorný implantát alebo sa zvonku pripevní fixátor. Tento systém umožňuje, aby sa kosť postupne, veľmi pomaly (asi o 1 mm denne) predlžovala. Telo pritom musí vytvárať novú kosť a zároveň sa predlžujú aj svaly, nervy a cievy, čo je pre organizmus náročné,“ vysvetlil Divok s tým, že celý tento proces trvá mesiace a vyžaduje si dlhú rehabilitáciu.
Predĺženie nôh je možné o päť až osem centimetrov, vo výnimočných prípadoch aj viac. „Pacienti tak dosiahnu vyššiu postavu, no často za cenu obmedzenej pohyblivosti, dlhej rekonvalescencie a nutnosti rehabilitácií. Komplikácie sú časté. Infekcie v mieste fixátora alebo implantátu, poruchy hojenia kostí (pseudoartróza), deformity, chronická bolesť, obmedzená pohyblivosť kĺbov, poškodenie nervov s trvalým tŕpnutím alebo oslabením citlivosti,“ priblížil plastický chirurg. Niektorí pacienti tak síce dosiahnu vysnívanú výšku, no ich chôdza už nikdy nebude bez ťažkostí. „Predĺženie nôh je teda možné o niekoľko centimetrov, no cena za to je podľa môjho názoru obrovská,“ zdôraznil Divok.
Zväčšenie penisu môže viesť aj k jeho skráteniu
Ak ide o zväčšenie penisu, existuje podľa slov plastického chirurga viacero techník. Upozornil však, že všetky nesú vysoké riziko a výsledky sú nepredvídateľné.
„Najčastejšia metóda je chirurgické uvoľnenie väzov, ktoré penis ukotvujú k lonovej kosti. Tým sa ,uvoľní´ časť penisu, ktorá je za bežných okolností skrytá vo vnútri tela, a jeho vonkajšia časť môže pôsobiť o niečo dlhšia,“ vysvetlil Divok s tým, že reálne predĺženie je väčšinou dva až štyri centimetre v pokojovom stave. V stoporení však býva efekt menší alebo minimálny.
Lekár doplnil, že ďalšou možnosťou je zväčšenie hrúbky penisu, najčastejšie aplikáciou vlastného tuku alebo pomocou špeciálnych implantátov.
„Tu je problém v tom, že výsledok býva nestály. Tuk sa môže časom vstrebať a efekt vymizne, alebo je prítomná asymetria, tvorba hrčiek alebo iných nepravidelností, jazvy, poruchy erekcie, chronická bolesť, infekcia, skrátenie penisu pri nesprávnom hojení alebo trvalé estetické zhoršenie oproti pôvodnému stavu,“ priblížil plastický chirurg a podotkol, že niektorí pacienti sú tak po zákroku nespokojní ešte viac, než boli pred ním.
Chirurgia má byť posledná možnosť, nie prvá voľba
Obe tieto operácie tak patria podľa Divoka medzi veľmi invazívne a rizikové. V praxi, hlavne na Slovensku, sa podľa jeho slov robia len zriedkavo a väčšina plastických chirurgov sa s nimi počas kariéry takmer nestretne.
„Rozumiem, že ľudia môžu mať komplex z výšky alebo proporcií, no treba si uvedomiť, že cena, ktorú za tieto operácie človek zaplatí, či už zdravotne, psychicky aj finančne, je veľmi vysoká. Preto by som každému, kto o tom uvažuje, odporučil najprv konzultovať svoje pocity s odborníkom a hľadať aj iné, bezpečnejšie cesty k zlepšeniu sebavedomia. Chirurgia má byť posledná možnosť, nie prvá voľba,“ uzavrel Divok.